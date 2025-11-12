Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij
Foto: Cercle Brugge

Cercle Brugge trok vandaag tijdens de interlandbreak naar Oost-Vlaanderen voor een oefenwedstrijd tegen SK Beveren. Het duel eindigde overtuigend in het voordeel van Groen-Zwart met een ruime 1-5-zege.

Nazinho bezorgt dubbele voorsprong

De Vereniging begon met veel intensiteit op de Freethiel en werd al vroeg beloond. Na een hoekschop van Nazinho kon Ngoura van dichtbij de score openen. Kort daarna kreeg dezelfde aanvaller opnieuw een kans, maar zijn kopbal ging naast.

Vanaf het halfuur volgden meer mogelijkheden. Ngoura zette Jurado vrij voor doel, maar de Mexicaan vond doelman Tshiolola op zijn weg. Ook pogingen van Kouassi en Gomis leverden geen treffer op. Net voor rust zorgde Nazinho alsnog voor een geruststellende marge. Met een afstandsschot van twintig meter trof hij de winkelhaak en verdubbelde zo de voorsprong.

Ouattara beslist met vijfde treffer

Na de pauze kwam Beveren even terug in de wedstrijd via Ngadrira. De Vereniging reageerde snel en via een omschakeling kon Kouassi de derde treffer van de namiddag noteren.

Niet veel later volgde een technisch hoogstandje van Kakou. Met een pass achter het steunbeen zette hij Nazinho in stelling, die zijn tweede doelpunt van de dag binnenschoot. Daarmee werd de voorsprong verder uitgediept. In de slotfase kreeg invaller Ouattara nog de kans om zich te tonen. Nazinho leverde opnieuw een beslissende voorzet af en de Burkinees bepaalde de eindstand op 1-5.

De Vereniging boekte zo een ruime overwinning tegen de leider uit de Challenger Pro League. Met doelpunten van Ngoura, Nazinho, Kouassi en Ouattara onderstreepte Groen-Zwart haar efficiëntie. Het oefenduel leverde niet alleen een positief resultaat op, maar ook vertrouwen richting de komende competitieweken.

Opstelling: Warleson (65’ Langenbick), Diakité (45’ Kakou), Gomis (65’ Magnée), Ravych, Nazinho, Diaby (65’ Agyekum), De Wilde (80’ Van Der Bruggen), Nunes (65’ Gerkens), Jurado (80’ Martlé), Kouassi (65’ Ouattara), Ngoura.

Cercle Brugge
SK Beveren

FCB vo altijd FCB vo altijd over Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat FCB vo altijd FCB vo altijd over Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar" bompi55 bompi55 over Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp E. Stoefs E. Stoefs over Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen" Andreas2962 Andreas2962 over De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde Agnostic front Agnostic front over "KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk" Andreas2962 Andreas2962 over Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet" MALYNWA MALYNWA over 🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace Allé Maurice Allé Maurice over "Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken rinus michels rinus michels over Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval Kantine
