"Stop ik? ​Ik geef toe dat die vraag door mijn hoofd is gegaan...": Anderlecht-speler doet eerlijke bekentenis

Marco Kana leeft weer op bij Anderlecht. De voorbije jaren was de verdediger mijlenver verwijderd van een basisplaats.

Sinds speeldag twee van de competitie heeft Marco Kana geen minuut meer gemist in de Pro League. Een situatie waarop vorig seizoen maar weinig mensen ook maar één cent zouden hebben ingezet. Voor zijn invalbeurt tijdens de brede rotatie op Antwerp, vlak voor de bekerfinale vorig seizoen, had Kana namelijk geen enkele basisplaats meer gekregen sinds april 2023.

Dat was enorm zwaar voor hem, zeker voor iemand die op zijn zestiende zijn profdebuut maakte met Vincent Kompany naast zich. "Uiteraard heb ik getwijfeld… met uiteindelijk die heel natuurlijke vragen: 'Ben ik wel goed genoeg voor dit niveau?' 'Heb ik het talent voor Anderlecht?'", vertelt hij eerlijk aan RTBF.

Een onwrikbare veerkracht

Kana stond op een cruciaal punt in zijn carrière. "Het verschil is: óf je verdrinkt in die twijfel, óf je laat die vragen niet te veel in je hoofd rondspoken. Kom je uit het dal… of blijf je erin? 'Ga ik door of stop ik?'. Ik geef toe dat die vraag door mijn hoofd is gegaan… maar niet lang. Ik durfde mezelf te antwoorden: 'Nee, ik geef niet op. Ik ga door."'

Zijn geloof heeft hem daar erg bij geholpen. "Ik ben iemand die heel gelovig is. Vorig jaar heb ik veel aan mezelf gewerkt, een soort persoonlijke 'bekering' om mijn geloof te verdiepen. Daardoor zie ik het leven nu met meer hoop en vertrouwen. Ik ben op deze aarde met een doel: het is aan mij om te genieten van alles wat op mijn pad komt.”

"Met zo’n ingesteldheid, in het voetbal of in het leven, kan er veel veranderen. Ik maak geen plannen meer voor de verre toekomst: die heb je toch niet in handen. Het enige wat je kunt controleren, zijn de daden die je elke dag opnieuw stelt. Daar leg ik mijn focus: op het dagelijkse werk", besluit hij.