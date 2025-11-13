Weggesmeten geld bij Anderlecht? Olivier Renard zal hier ook op afgerekend worden

Yasin Özcan (19) en Mihajlo Ilic (22) werden deze zomer met veel verwachtingen binnengehaald door Anderlecht. De jonge verdedigers worden respectievelijk gehuurd van Aston Villa en Bologna, maar voorlopig blijven hun bijdragen beperkt tot het trainingsveld.

Ilic speelde amper 64 minuten in officiële wedstrijden, Özcan wacht zelfs nog op zijn debuut bij de A-ploeg. Dat is opvallend, want Özcan geldt als een dure huuroptie. Volgens het gerenommeerde CIES Football Observatory heeft hij nu al een geschatte marktwaarde van 15,5 miljoen euro. Toch houdt Besnik Hasi vast aan zijn vertrouwde centrale duo Lucas Hey en Marco Kana, en lijkt daar voorlopig weinig aan te willen veranderen.

Wie komt er in de ploeg bij schorsing van Hey?

Hey zit intussen wel op vier gele kaarten en riskeert binnenkort een schorsing. Dat moment zou de deur kunnen openen voor een van de twee huurspelers, maar Hasi heeft ook nog alternatieven. Zowel N’Diaye als Augustinsson kunnen centraal depanneren, wat de concurrentie nog groter maakt.

De komst van Özcan en Ilic was nochtans bedoeld om de defensie te versterken na het aangekondigde pensioen van Jan Vertonghen en het vertrek van Jan-Carlo Simic. Sportief directeur Olivier Renard moest in allerijl ervaring en diepte in de achterlijn brengen, maar voorlopig lijkt die missie mislukt.

Özcan is een linksback voor Hasi

Na de bekerwedstrijd tegen Ninove, waarin Özcan opnieuw geen speelminuten kreeg, gaf Hasi tekst en uitleg. “Het was de bedoeling dat hij in de tweede helft zou starten”, zei de coach. “Maar toen de wedstrijd kantelde, besloten we dat niet te doen. Voor mij is Yasin eigenlijk geen centrale verdediger, eerder een linksback. En op die positie hebben we genoeg opties.”

Dat verklaart waarom Özcan voorlopig buiten beeld blijft. Hasi vindt zijn positiespel nog onvoldoende voor de rol centraal achterin, terwijl links al overbezet is. Toch benadrukte hij dat de Turkse jongeling wel hard werkt en fysiek in orde is. Maar goed, dat het een linksback was, moest toch eerder geweten zijn?

Totaal uit vorm gearriveerd

Ook Mihajlo Ilic moest een inhaalbeweging maken. Beide spelers arriveerden volgens Hasi “in totale ondervorm” in Brussel, maar intussen zouden ze fysiek op peil zijn. Ze speelden recent met de Futures tegen Club NXT om ritme op te doen en indruk te maken.

De vraag blijft intussen of hun komst de investering waard is geweest. Twee huurlingen met nauwelijks speeltijd, terwijl Anderlecht in de defensie nog steeds afhankelijk is van dezelfde namen, het is niet het scenario dat de club voor ogen had. Voor Olivier Renard ook een probleem, want het is niet dat de financiën van Anderlecht van die aard zijn dat ze zich zulke spelers kunnen veroorloven als ze niet aan de bak komen.

Bij de evaluatie die Kenneth Bornauw de komende weken zal doorvoeren, zal dat zeker ter sprake komen. En het beïnvloedt ook de wintermercato, want de kern van Anderlecht is al enorm breed voor enkel competitie en beker. De kans is groot dat er geen ruimte is om er nog iets bij te nemen.