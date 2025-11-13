Weggesmeten geld bij Anderlecht? Olivier Renard zal hier ook op afgerekend worden

Weggesmeten geld bij Anderlecht? Olivier Renard zal hier ook op afgerekend worden
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4306

Yasin Özcan (19) en Mihajlo Ilic (22) werden deze zomer met veel verwachtingen binnengehaald door Anderlecht. De jonge verdedigers worden respectievelijk gehuurd van Aston Villa en Bologna, maar voorlopig blijven hun bijdragen beperkt tot het trainingsveld.

Ilic speelde amper 64 minuten in officiële wedstrijden, Özcan wacht zelfs nog op zijn debuut bij de A-ploeg. Dat is opvallend, want Özcan geldt als een dure huuroptie. Volgens het gerenommeerde CIES Football Observatory heeft hij nu al een geschatte marktwaarde van 15,5 miljoen euro. Toch houdt Besnik Hasi vast aan zijn vertrouwde centrale duo Lucas Hey en Marco Kana, en lijkt daar voorlopig weinig aan te willen veranderen.

Wie komt er in de ploeg bij schorsing van Hey?

Hey zit intussen wel op vier gele kaarten en riskeert binnenkort een schorsing. Dat moment zou de deur kunnen openen voor een van de twee huurspelers, maar Hasi heeft ook nog alternatieven. Zowel N’Diaye als Augustinsson kunnen centraal depanneren, wat de concurrentie nog groter maakt.

De komst van Özcan en Ilic was nochtans bedoeld om de defensie te versterken na het aangekondigde pensioen van Jan Vertonghen en het vertrek van Jan-Carlo Simic. Sportief directeur Olivier Renard moest in allerijl ervaring en diepte in de achterlijn brengen, maar voorlopig lijkt die missie mislukt.

Özcan is een linksback voor Hasi

Na de bekerwedstrijd tegen Ninove, waarin Özcan opnieuw geen speelminuten kreeg, gaf Hasi tekst en uitleg. “Het was de bedoeling dat hij in de tweede helft zou starten”, zei de coach. “Maar toen de wedstrijd kantelde, besloten we dat niet te doen. Voor mij is Yasin eigenlijk geen centrale verdediger, eerder een linksback. En op die positie hebben we genoeg opties.”

Dat verklaart waarom Özcan voorlopig buiten beeld blijft. Hasi vindt zijn positiespel nog onvoldoende voor de rol centraal achterin, terwijl links al overbezet is. Toch benadrukte hij dat de Turkse jongeling wel hard werkt en fysiek in orde is. Maar goed, dat het een linksback was, moest toch eerder geweten zijn?

Totaal uit vorm gearriveerd

Ook Mihajlo Ilic moest een inhaalbeweging maken. Beide spelers arriveerden volgens Hasi “in totale ondervorm” in Brussel, maar intussen zouden ze fysiek op peil zijn. Ze speelden recent met de Futures tegen Club NXT om ritme op te doen en indruk te maken.

De vraag blijft intussen of hun komst de investering waard is geweest. Twee huurlingen met nauwelijks speeltijd, terwijl Anderlecht in de defensie nog steeds afhankelijk is van dezelfde namen, het is niet het scenario dat de club voor ogen had. Voor Olivier Renard ook een probleem, want het is niet dat de financiën van Anderlecht van die aard zijn dat ze zich zulke spelers kunnen veroorloven als ze niet aan de bak komen.

Bij de evaluatie die Kenneth Bornauw de komende weken zal doorvoeren, zal dat zeker ter sprake komen. En het beïnvloedt ook de wintermercato, want de kern van Anderlecht is al enorm breed voor enkel competitie en beker. De kans is groot dat er geen ruimte is om er nog iets bij te nemen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

16:45
Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

16:30
1
Niet goed genoeg voor Anderlecht, maar binnenkort bij Die Mannschaft? "Dat is het ultieme doel"

Niet goed genoeg voor Anderlecht, maar binnenkort bij Die Mannschaft? "Dat is het ultieme doel"

13:00
UEFA verrast: dit zijn de gekozen stadions voor EURO 2028, twee iconische voetbaltempels ontbreken

UEFA verrast: dit zijn de gekozen stadions voor EURO 2028, twee iconische voetbaltempels ontbreken

16:00
Niet te geloven: nieuw drama voor Zinho Vanheusden (ex-KV Mechelen en Standard)

Niet te geloven: nieuw drama voor Zinho Vanheusden (ex-KV Mechelen en Standard)

15:30
6
Peter Vandenbempt wil dat clubs meer verantwoordelijkheid nemen: "Dat is een ernstig probleem"

Peter Vandenbempt wil dat clubs meer verantwoordelijkheid nemen: "Dat is een ernstig probleem"

15:00
JPL-club zet stevige stap met jong talent

JPL-club zet stevige stap met jong talent

14:50
"Stop ik? ​Ik geef toe dat die vraag door mijn hoofd is gegaan...": Anderlecht-speler doet eerlijke bekentenis

"Stop ik? ​Ik geef toe dat die vraag door mijn hoofd is gegaan...": Anderlecht-speler doet eerlijke bekentenis

10:00
Ondanks concrete interesse van Real Betis: KRC Genk bindt flankaanvaller langer aan zich vast

Ondanks concrete interesse van Real Betis: KRC Genk bindt flankaanvaller langer aan zich vast

14:00
Crisis bij Napoli: krijgen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku een nieuwe trainer?

Crisis bij Napoli: krijgen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku een nieuwe trainer?

14:20
Thomas Meunier deelt prestigieuze prijzen uit voor Pandaschool en auti-voetbalclub

Thomas Meunier deelt prestigieuze prijzen uit voor Pandaschool en auti-voetbalclub

14:10
Zulte Waregem deed het afgelopen jaar iets onwaarschijnlijk: CEO heeft nog heel grote plannen

Zulte Waregem deed het afgelopen jaar iets onwaarschijnlijk: CEO heeft nog heel grote plannen

12:40
3
Club Brugge, Genk, Antwerp en Union kennen hem al: deze scheidsrechter fluit cruciale match van Rode Duivels

Club Brugge, Genk, Antwerp en Union kennen hem al: deze scheidsrechter fluit cruciale match van Rode Duivels

13:30
Ex-speler Beerschot en Patro Eisden legt uit hoe hij het zwarte gat heeft vermeden

Ex-speler Beerschot en Patro Eisden legt uit hoe hij het zwarte gat heeft vermeden

12:50
Binnenkort een terugkeer naar Europa voor Amuzu? Voormalige Anderlecht-speler spreekt zich uit over toekomst

Binnenkort een terugkeer naar Europa voor Amuzu? Voormalige Anderlecht-speler spreekt zich uit over toekomst

10:30
Vincent Kompany, opgelet: 'FC Barcelona wil absolute sterkhouder wegkapen bij Bayern München'

Vincent Kompany, opgelet: 'FC Barcelona wil absolute sterkhouder wegkapen bij Bayern München'

12:20
3
🎥 De fans zullen het graag zien: Antwerp deelt indrukwekkende beelden van Tribune 2

🎥 De fans zullen het graag zien: Antwerp deelt indrukwekkende beelden van Tribune 2

11:21
8
Voormalig Rode Duivel plant Club Brugge-vlag op 5.555 meter hoogte: "De bergen roepen mij" Interview

Voormalig Rode Duivel plant Club Brugge-vlag op 5.555 meter hoogte: "De bergen roepen mij"

11:40
1
Een logische beslissing: Rudi Garcia laat deze Rode Duivel thuis voor de reis naar Kazachstan

Een logische beslissing: Rudi Garcia laat deze Rode Duivel thuis voor de reis naar Kazachstan

12:00
Bondscoach Swerts is eerlijk: dit is de echte reden waarom Mika Godts niet bij de Jonge Duivels speelt

Bondscoach Swerts is eerlijk: dit is de echte reden waarom Mika Godts niet bij de Jonge Duivels speelt

11:00
Tientallen miljoenen op komst? 'Europese topclub wil Joel Ordonez wegkapen bij Club Brugge'

Tientallen miljoenen op komst? 'Europese topclub wil Joel Ordonez wegkapen bij Club Brugge'

10:00
Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

09:00
10
Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

08:00
1
Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

08:40
'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

08:20
4
De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

07:20
Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

21:00
Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

07:40
3
Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

07:00
Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

20:20
Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan Analyse

Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan

06:00
Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

06:30
"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT De derde helft

"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT

23:00
1
📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

22:30
'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

22:00
🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Niet te geloven: nieuw drama voor Zinho Vanheusden (ex-KV Mechelen en Standard) jawaddedadde jawaddedadde over Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub' Swakke25 Swakke25 over Zulte Waregem deed het afgelopen jaar iets onwaarschijnlijk: CEO heeft nog heel grote plannen Kompany_GOAT Kompany_GOAT over 🎥 De fans zullen het graag zien: Antwerp deelt indrukwekkende beelden van Tribune 2 IXL IXL over Voormalig Rode Duivel plant Club Brugge-vlag op 5.555 meter hoogte: "De bergen roepen mij" franchi franchi over Patrick Goots over Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet" franchi franchi over Weggesmeten geld bij Anderlecht? Olivier Renard zal hier ook op afgerekend worden Real09 Real09 over Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan Afzuip Afzuip over Vincent Kompany, opgelet: 'FC Barcelona wil absolute sterkhouder wegkapen bij Bayern München' tisookeenmening tisookeenmening over Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved