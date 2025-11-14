Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer
Foto: © photonews
Als Philippe Clement al op het lijstje staat van Ajax met kandidaat-trainers, dan zal hij nog even geduld moeten oefenen. Ajax wil eerst een andere functie invullen.

De Telegraaf en andere Nederlandse media melden dat er eerst een nieuwe technisch directeur moet komen bij Ajax en pas daarna een nieuwe trainer aangesteld zou worden. Dat heeft algemeen directeur Menno Geelen vrijdag bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Technisch directeur Alex Kroes stuurde Johnny Heitinga de laan uit, maar verbond ook zijn eigen lot aan dat van de coach. Voorlopig is Kroes nog op post, maar hij zal baanruimen zodra een vervanger voor hem gevonden is. Ondertussen blijft Fred Grim de honneurs waarnemen om Ajax als interim-trainer door deze woelige periode te loodsen.

Ten Hag wil niet naar Ajax

Philippe Clement zal dus nog even geduld moeten oefenen om te weten te komen of Ajax hem serieus in overweging neemt als potentiële nieuwe trainer. Clement zou bij Ajax op het lijstje hebben gestaan, indien de Amsterdamse club naast Erik ten Hag zou grijpen. Inmiddels heeft Ten Hag de interesse van Ajax al afgewimpeld.

De kansen van Clement zouden dus moeten stijgen, maar vanuit Nederland zijn ook al berichten gekomen die in twijfel trekken dat Ajax in hem belangstelling heeft. Ondertussen hebben ze in Amsterdam ook nog wel andere katten te geselen, zoveel is duidelijk. Zoals het op poten zetten van een nieuwe en verbeterde clubstructuur bijvoorbeeld.

Kritiek op huidige manier van werken bij Ajax

"De huidige manier van werken is onvoldoende om met deze club vooruit te gaan", trekt Dirk Anbeek, voorzitter van de Raad van Commissarissen, aan de alarmbel. Ajax staat na twaalf speeldagen vierde in de Eredivisie. 

