Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

De trainersvacature bij Ajax blijft voer voor speculatie. Belgische berichten over Philippe Clement worden in Nederland resoluut tegengesproken, terwijl andere namen nadrukkelijker circuleren.

Belgische geruchten en reactie van Verweij

Na het vertrek van John Heitinga ontstond er veel discussie over mogelijke opvolgers. Vanuit België kwam het bericht dat Clement, sinds zijn ontslag bij Rangers FC zonder club, in beeld zou zijn. Journalist Mike Verweij reageerde scherp. “Die Clement, dat heb ik gecheckt”, vertelt hij in de Telegraafpodcast Kick-off. Hij benadrukte dat de geruchten niet klopten en dat Clement geen kandidaat was.

Verweij voegde eraan toe dat de Belgische krant Het Laatste Nieuws het bericht had verspreid. “Elke keer als er ergens een vacature vrijkomt, wordt die man erin geslingerd.” Volgens hem lag de oorsprong van dergelijke verhalen bij zaakwaarnemers, maar Clement stond niet op de lijst van Ajax.

Andere namen voor de vacature

In Nederland worden andere kandidaten genoemd. Erik ten Hag en Paul Simonis gelden als serieuze opties. Ten Hag, voormalig succestrainer van Ajax, werd gezien als topfavoriet. Ook met Simonis, die recent bij VfL Wolfsburg vertrok, is contact gelegd. Daarnaast circuleerde de naam van Mark van Bommel, al ligt die gevoelig bij de achterban door zijn verleden bij PSV.

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf had Ten Hag meerdere gesprekken met Kroes en algemeen directeur Menno Geelen. “Na meerdere (telefoon)gesprekken met Kroes én algemeen directeur Menno Geelen wilde Ten Hag instappen bij Ajax. Op voorwaarde dat Kroes op zijn beslissing plaats te maken voor een nieuwe TD zou terugkomen. Dat doet Kroes niet”, klinkt het.





Poging met Overmars

Om Ten Hag alsnog te overtuigen, klopte Ajax aan bij Marc Overmars. De voormalige technisch directeur vertrok in 2022 na grensoverschrijdend gedrag. Hij zag Ajax echter als gepasseerd station en wees het aanbod af. “Daarna besloot Ten Hag de knoop door te hakken en definitief niet op de avances van Ajax in te gaan”, klinkt het nog bij De Telegraaf.