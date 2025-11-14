Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over wat Kevin De Bruyne betekent voor de huidige Belgische nationale ploeg. Toch is de Belgische missie om zonder De Bruyne 'het werk af te maken'.

Na de 6-0 in Brussel zal Garcia niet opnieuw dezelfde Kazachse T1 tegenover zich. Hij wil vooral niet bekendstaan als de man die verantwoordelijk is voor het ontslag van zijn collega. "De vorige Kazachse bondscoach was vooral het slachtoffer van de thuiswedstrijden tegen Wales en Noord-Macedonië", aldus Garcia bij HLN en VTM.

Garcia gaat er nog wat dieper op in. "Ze hebben tegen Wales verloren, maar zouden die wedstrijd negen op de tien keer gewonnen hebben. Daarna speelden ze gelijk in Noord-Macedonië. Dat lijkt misschien grootse uitslag, maar we weten dat je klaar moet zijn om daar punten te pakken. Ze spelen nu verticaler. Ik weet niet of het een voordeel of een nadeel zal zijn."

Garcia wil uitgaan van eigen kracht

Onze bondscoach wil nog altijd wel van eigen kracht uitgaan. "Er ligt veel in onze handen. We hebben grote kampioenen in onze ploeg. Ik verwacht van mijn spelers dezelfde ingrediënten die al de hele kwalificatie aanwezig zijn. Het is in elk geval onze doelstelling om hier de drie punten te pakken waarmee we ons zouden kwalificeren voor het WK."

Dat zal moeten gebeuren zonder Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. "We hebben al gewonnen zonder Romelu en Thibaut. We spelen nu voor het eerst zonder Kevin. Het is een speler van wereldklasse, hij is onvervangbaar. Er loopt geen andere Kevin De Bruyne rond op deze planeet, maar het is dus in het verleden al gelukt zonder Romelu en Thibaut."





Einde campagne kan veel zeggen over België

Garcia vindt het wel belangrijk om het niet op het einde van deze WK-kwalificatie te laten afweten. Dat zou ook veel kunnen zeggen over de kwaliteit van deze Belgische spelersgroep. "Het is aan ons om het werk af te maken."