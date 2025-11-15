🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

Simon Mignolet heeft opnieuw een stap gemaakt in zijn revalidatie. In een pompend filmpje van Club Brugge is duidelijk dat hij ondertussen ook al opnieuw op het veld traint. Bij blauw-zwart hoopt iedereen op een snelle terugkeer.

Simon Mignolet revalideert van een blessure aan de adductoren. De doelman van Club Brugge hoopt alvast om zijn plaats onder de lat zo snel mogelijk opnieuw in te kunnen nemen.

Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en AS Monaco viel Simon Mignolet uit met een blessure aan de adductoren. De West-Vlamingen moeten de doelman een tijdje missen.

Simon Mignolet zet week na week stappen richting terugkeer

"Ik ben op de terugweg", gaf Simon Mignolet een maand geleden al aan. Hij wilde toen tegen december terug kunnen spelen. Voorlopig lijkt alles nog steeds voorspoedig te verlopen.

Step by step. ⏳

Closer today. Stronger tomorrow. 💪🏼 pic.twitter.com/Jf3m2wmwY5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 15, 2025

Ook bij Club Brugge zelf hebben ze nu een leuk filmpje gedeeld van Big Si. Over hoe hij in de fitness werkt, maar ook al trainingen op het veld kan afwerken. Ook met de rest van de ploeg op het veld.

Het lijkt erop dat hij dus in een nieuwe fase van zijn revalidatie zit en dat een terugkeer in december nog steeds mogelijk is. Aan het einde van het jaar en zeker in januari staan er in de Jupiler Pro League én Champions League belangrijke matchen op het programma.