Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen

Simon Mignolet revalideert van een blessure aan de adductoren. De doelman van Club Brugge hoopt alvast om zijn plaats onder de lat opnieuw in te nemen. Mét een doel.

Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en AS Monaco viel Simon Mignolet uit met een blessure aan de adductoren. De West-Vlamingen moeten de doelman een tijdje missen.

"Ik ben op de terugweg", geeft Mignolet bij VTM een inkijk in zijn revalidatie. "De revalidatie werd op twaalf weken geschat. Het is ongeveer een maand geleden. Ik hoop in december opnieuw klaar te zijn."

Moeten we nog iemand herinneren aan het rotatiesysteem van Nicky Hayen? Ondertussen was Nordin Jackers allesbehalve foutloos.

"Ik focus me nu vooral op mijn revalidatie", gaat Bi Si verder. "Ik wil zo snel mogelijk opnieuw op het veld staan. Over de rest wil ik me niet druk maken."

Aflopend contract

Toch iets om zich druk om te maken. Het contract van Mignolet loopt aan het einde van het seizoen af. "Ik wil bewijzen dat ik kan terugkeren op niveau", besluit de 37-jarige doelman. "Een contractverlenging? Dat hangt niet alleen van mij af."