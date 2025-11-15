Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

De opstelling van België tegen Kazachstan is bekendgemaakt. Voor het eerst sinds lange tijd zien we geen enkele speler van de gouden generatie in de basiself. Daarmee lijkt het verleden stilaan begraven en de toekomst geboren. Toch?

De wedstrijden van het nationale elftal trekken vaak televisiekijkers die normaal gesproken niet elke week het voetbal volgen. Voor hen is het belangrijk om de wedstrijden van hun land te volgen, ongeacht wie er speelt.

Toch waarderen ze het om de spelers te herkennen die voor hun kleuren vechten op het veld en hen jaar na jaar te volgen. Deze zaterdag staan de supporters echter mogelijk voor een verrassing.

Geen enkel Rode Duivel van de gouden generatie aan de aftrap van Kazachstan - België

Er is namelijk geen enkele Rode Duivel van de "gouden generatie" te vinden in de opstelling van België in Kazachstan. Dat is heel vreemd, want het is de eerste keer... sinds de komst van deze gouden generatie, meer dan vijftien jaar geleden.

We wisten al dat Rudi Garcia het zonder Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne en ook Romelu Lukaku moest doen, wat het aantal ervaren spelers dat de gouden eeuw van de selectie kende, al drastisch verminderde.

Bovendien zit Youri Tielemans, hoewel eerder als titularis aangekondigd, uiteindelijk op de bank. Timothy Castagne, de meest ervaren Rode Duivel aan de aftrap, sloot zich pas na het WK 2018 bij de selectie aan, wat een symbolisch einde van een tijdperk markeert. Om de aanvoerdersband te dragen, heeft Rudi Garcia gekozen voor een even ervaren speler, Hans Vanaken, die ondertussen aan dertig caps zit.