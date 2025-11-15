Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

Rudi Garcia was geschorst, waardoor assistent-bondscoach Claude Fichaux langs de lijn de instructies gaf. Hij verscheen na het gelijkspel in Astana ook voor de pers.

Uit de opvallend scherpe uitspraken van Jérémy Doku, die zei dat België Kazachstan "misschien niet goed genoeg geanalyseerd had", werd duidelijk dat de zwakke openingsfase een gevoelig punt is. Assistent-bondscoach Claude Fichaux gaf na afloop dan ook duiding bij dat moeilijke begin.

De Fransman verborg de tekortkomingen niet, al ging hij er niet diep op in. "We zullen zeker het begin van de wedstrijd moeten bespreken om ons goed voor te bereiden op de match van dinsdag tegen Liechtenstein", zei hij bij RTBF.

Feest uitgesteld tot dinsdag (hopelijk)

Stress om zich te kwalificeren? Dat wuift hij weg. "Dit zijn grote spelers, het ligt niet aan stress. Daar zijn ze aan gewend." Hoewel niemand van de starters nog deel uitmaakte van de WK-kern van 2018, vindt Fichaux dat de huidige generatie intussen voldoende ervaring heeft.

Hij benadrukte liever wat wél goed ging. "Onze aanvallers deden hun werk: twintig schoten, waarvan acht op doel. Maar ze botsten op een doelman in bloedvorm. Die moeten we feliciteren."





Ook Nicolas Raskin wees op het niveau van Temirlan Anarbekov, die in de slotminuten zelfs de winnende treffer uit zijn doel hield. "We misten een doelpunt door een sterke keeper. We wisten dat het moeilijk ging worden en we gaven hen het begin van de match cadeau. Dinsdag moeten we scoren en vooral winnen."