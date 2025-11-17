"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

Sporting Anderlecht heeft sinds 2017 geen grote trofee meer gewonnen, maar het Lotto Park blijft het meest gevulde stadion van België. De strategie van RSCA werpt zijn vruchten af.

Met gemiddeld 21.264 supporters in een stadion dat er 21.900 kan bevatten, is het Lotto Park het meest gevulde stadion van België, met een gemiddelde bezettingsgraad van 97%. Opmerkelijke cijfers, vooral omdat RSC Anderlecht al acht jaar geen grote trofee heeft gewonnen en de Brusselse club niet de meeste abonnementhouders heeft.

Het quotum is namelijk vastgesteld op 14.000 seizoenstickets, om meer dan 6.000 supporters de kans te geven losse tickets te kopen voor elke wedstrijd van RSCA. Een rendabele strategie die Anderlecht een constante toestroom van nieuwe en jonge supporters verzekert. "Het is een zeer belangrijke poel van potentiële nieuwe abonnees", verklaarde clubwoordvoerder Mathias Declercq in Het Nieuwsblad.

Maar terwijl bijvoorbeeld Club Brugge en Standard het maximale aantal abonnementen verkocht hebben, met de stadioncapaciteit als enige officiële limiet, waarom heeft RSC Anderlecht dan voor deze strategie gekozen die nu zijn vruchten afwerpt?

"Veel mensen zijn geïnteresseerd om af en toe een wedstrijd in Anderlecht te komen kijken. Dit vergroot het aantal supporters van de club en verlaagt de gemiddelde leeftijd."

Recentelijk gaf de nieuwe algemeen directeur Kenneth Bornauw aan dat bijna 6.000 supporters op een wachtlijst staan in de hoop een seizoensabonnement te bemachtigen. In Anderlecht is het echter mogelijk om maandelijks te abonneren, waardoor de wachtrij niet eindeloos is. 

