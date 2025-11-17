Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute

Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute
In mei 2025 liet toenmalig voorzitter Wouter Vandenhaute vallen dat Anderlecht werkte aan concrete plannen voor een nieuw stadion. De club had zelfs een locatie op het oog: de voormalige Cora-site langs de Brusselse Ring, op Anderlechts grondgebied.

Vandenhaute temperde de verwachtingen wel meteen. Er was geen haast, zo klonk het, en het Lotto Park functioneerde nog uitstekend. Toch voedde de uitspraak de hoop bij een deel van de fans.

Andere supporters en critici noemden het eerder windowdressing. Drie maanden later bleek dat de Cora-site immers zal ingenomen worden door nieuwe winkels, waardoor Anderlecht opnieuw zonder duidelijke optie zat.

Volgens de club was het dossier echter wél ernstig. “De Cora-site is een piste die zeker onderzocht is", benadrukt woordvoerder Mathias Declercq in Het Nieuwsblad.

Nagedacht over toekomst, maar rendement oude stadion is goed

"Een locatie vinden is een grote uitdaging", vervolgde hij. "De club heeft ideeën hoe zo’n nieuw stadion er zou kunnen uitzien, wat de capaciteit zou moeten zijn of het te delen valt met de nationale ploeg.... Er is zeker al nagedacht over de toekomst, maar een nieuw stadion is op dit moment geen prioriteit. Het huidige stadion rendeert goed.”

Die cijfers bewijzen zijn gelijk. Het Lotto Park, goed voor 21.900 plaatsen, haalt dit seizoen een gemiddelde bezetting van 96,6 procent, hoger dan Club Brugge en Standard. Zelfs de bekerwedstrijd tegen derdeklasser Ninove, op een dinsdagavond, was volledig uitverkocht.

Anderlecht

