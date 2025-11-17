Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

Dit is het mooie verhaal van deze interlandperiode: Curaçao, een klein eiland met 160.000 inwoners, staat op 90 minuten van een Wereldbeker. Een succes onder leiding van Dick Advocaat.

Ze zijn slechts 90 minuten verwijderd van een absoluut historische prestatie. Deze dinsdag hoeft Curaçao, een klein eiland met ongeveer 160.000 inwoners (vergelijk dat met Luik, dat ongeveer 200.000 inwoners heeft), alleen maar een nederlaag op het veld van Jamaica te vermijden. Ze staan een punt voor in hun CONCACAF-kwalificatiegroep om aanwezig te zijn op het WK 2026.

Het zou uiteraard een primeur zijn voor deze selectie, die op de 82e plaats staat op de FIFA-ranking en sinds 2011 een onafhankelijke selectie is na de ontbinding van de Nederlandse Antillen. Curaçao is officieel nog steeds een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar heeft wel degelijk zijn eigen selectie - een situatie vergelijkbaar met de Faeröer (Denemarken) of Gibraltar (Verenigd Koninkrijk) in Europa.

De kleinste natie in de geschiedenis van de Wereldbeker?

Als ze zich kwalificeren, zou Curaçao ook een record vestigen: de kleinste natie ooit die zich kwalificeert voor een Wereldbeker. De voormalige Nederlandse kolonie zou daarmee een ander eiland onttronen: IJsland (ongeveer 350.000 inwoners), dat zich in 2018 kwalificeerde. Curaçao zou Kaapverdië imiteren, dat het op een na kleinste land (ongeveer 525.000 inwoners) werd in de geschiedenis om deel te nemen aan een WK door zich te kwalificeren voor 2026.

Maar hoe is zo'n succes te verklaren? Niet verrassend is het gebaseerd op een duidelijke strategie: gebruikmaken van Nederlandse expertise en vooral de continentale spelers met Curaçaose roots om de selectie te versterken. De topscorer in de geschiedenis van de nationale ploeg van Curaçao (21 doelpunten) is Rangelo Janga (33 jaar, hierboven), geboren in Rotterdam, voormalig Nederlands international U17 en U19 en heeft bij KAA Gent gespeeld.

Nederland achter het succes van Curaçao

Het is eenvoudig: 100% van de basiself van Curaçao, die vrijdag met 0-7 won van Bermuda, is geboren in Nederland en het overgrote deel van de selectie heeft de Nederlandse jeugdopleiding doorlopen. Terwijl Afrikaanse of Aziatische landen vaak nog discussies hebben over de noodzaak om dubbelgangers te 'verleiden', omarmen de kleine eilanden en voormalige Caribische koloniën het.

En dat geldt tot aan de bondscoach: sinds 10 jaar, met uitzondering van een tijdelijke periode onder Dean Gorré (een Surinamer die zijn hele carrière in Nederland heeft opgebouwd), waren alle coaches van Curaçao Nederlands. Patrick Kluivert had Curaçaose roots van moeders kant, maar behaalde niet de gewenste resultaten. De veteraan Dick Advocaat staat op het punt om op 78-jarige leeftijd het laatste wapenfeit van zijn lange carrière te behalen, hoewel hij deze dinsdag om professionele redenen afwezig zal zijn.

Tahith Chong, de voormalige Bruggeling nu ster van Curaçao

Een van de grootste successen van de voetbalbond van Curaçao de afgelopen jaren is waarschijnlijk het overtuigen van een speler waarvan velen dachten dat hij ooit Nederlands international zou worden: Tahith Chong (25 jaar), voormalig groot talent van Manchester United. We herinneren ons dat we hem kort hebben zien spelen bij Club Brugge in 2021. Hij wist niet te overtuigen, maar Chong was Nederlands international tot aan de U21.

Geboren in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, wat hem een opmerkelijke uitzondering maakt, werd Tahith Chong in september vorig jaar door Advocaat overtuigd. En hoewel hij sindsdien niet meer is opgeroepen (hij speelt niet meer in de Championship), waren zijn debuten met de Blue Wave indrukwekkend - twee doelpunten en een assist voor een 3-2 overwinning tegen Bermuda. Als Curaçao zich kwalificeert, zal de ex-Bruggeling daar een grote rol in hebben gespeeld.