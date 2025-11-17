Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

De Rode Duivels moeten dinsdag tegen Liechtenstein uit een ander vaatje tappen. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Kazachstan staat de WK-kwalificatie nog steeds op het spel en klinkt de kritiek steeds luider.

De Rode Duivels moeten het dinsdag een pak beter doen tegen Liechtenstein dan tegen Kazachstan afgelopen weekend. Het werd 1-1, waardoor het WK-ticket nog niet binnen is.

"Wat het resultaat betreft, is dit zonder meer een afgang", zegt Peter Vandenbempt nog eens bij Sportweekend volgens Sporza. "Als je niet kunt winnen van de nummer 115 in de wereld, dan word je daar internationaal mee uitgelachen en dat is ook gebeurd."

"Wat de prestatie betreft, ben ik milder. Als je kijkt hoeveel kansen België gecreëerd heeft tegeneen laag blok, dan was dat niet verkeerd. Alleen was de scherpte er niet en zagen we ongelooflijk veel missers. De doelman heeft het goed gedaan, maar er werd ook slecht afgewerkt."

De slechtste kwalificatiecampagne sinds het EK 2012?

Volgens Peter Vandenbempt zal het zonder glans zijn als de Duivels zich kwalificeren tegen Liechtenstein. Er werd veel verwacht van de eerste maanden onder Rudi Garcia, maar uiteindelijk werden de supporters toch teleurgesteld.





"Als je twee keer niet wint van Noord-Macedonië en een keer niet van Kazachstan, dan is het uiteindelijk een zeer bleke campagne geweest. We hadden er toch op gerekend om progressie te zien en min of meer een vast elftal te krijgen, maar dat hebben we niet gezien."

"Wat mij betreft, is het de slechtste kwalificatiecampagne sinds die van het EK 2012, wat de Belgen niet gehaald hebben. En toen heetten de tegenstanders nog Duitsland, Turkije en Oostenrijk", besluit Vandenbempt met een zeer pijnlijke vaststelling.