Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"
Marc Wilmots is sinds deze zomer aan de slag als sportief directeur van Standard. En de voormalige bondscoach van de Rode Duivels doet er alles aan om de Luikenaars opnieuw naar de top te loodsen. Dat merkt ook José Jeunechamps op.

Marc Wilmots legt de lat hoog bij Standard. De voomalige aanvaller van De Rouches wil terug naar de Belgische top. De weg is héél duidelijk: via het gekende DNA van Standard.

Bovendien heeft Wilmots geen schrik om beslissingen te nemen. Zo nam Standard al na enkele maanden afscheid van Mircea Rednic.

Positieve vibe

"Het valt me op dat Wilmots enorm positief ingesteld is", aldus José Jeunechamps bij 11 Dit Tout. "Hij is altijd positief."

De assistent van Standard merkt daar het verschil op tussen Vlaanderen en Wallonië. "Ik heb al enkele jaren in Vlaanderen gewerkt. Ik merk dat een Waal enorm negatief is."

Waarom negatief zijn? Standard levert goed werk

José Jeunechamps

"En dat is niet alleen het geval als het over voetbal gaat", aldus Jeunechamps. "Maar waarom negatief zijn? We leveren goed werk."

