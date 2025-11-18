Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten

De deelnemerslijst voor het WK 2026 begint steeds duidelijker te worden. Op 13 november 2025 waren al 34 landen zeker van hun ticket voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend is dat er minstens drie debutanten aanwezig zullen zijn.

Het WK 2026 wordt het eerste met 48 deelnemende landen, waardoor er voor elk continent meer plekken beschikbaar zijn dan ooit. Europa heeft twaalf rechtstreekse tickets en vier via play-offs, en de strijd daar is nog volop gaande. Engeland, Frankrijk, Kroatië, Noorwegen, Portugal, Nederland en Duitsland hebben zich al verzekerd van deelname.

In Zuid-Amerika zijn Argentinië, Brazilië, Ecuador, Uruguay, Colombia en Paraguay zeker van hun plaats. Bolivia kan nog hopen via de intercontinentale play-offs. Het verloop van de kwalificatie was hier relatief voorspelbaar, zonder grote verrassingen.

Afrika krijgt negen rechtstreekse tickets en een barrageticket. Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Ghana, Kaapverdië, Senegal, Ivoorkust en Zuid-Afrika hebben zich al geplaatst. Voor Kaapverdië is het een historische eerste deelname.

Nieuw-Caledonië voor dé stunt?

In Azië zijn Japan, Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië en Australië geplaatst. Voor Oezbekistan en Jordanië is het eveneens de eerste kwalificatie ooit. De vertrouwde landen zoals Zuid-Korea en Australië vervolledigen de lijst.





Noord- en Midden-Amerika zien de gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico automatisch deelnemen. Voor de overige drie rechtstreekse plaatsen strijden landen als Costa Rica, Panama, Jamaica en Honduras, terwijl de nummers vier en vijf via play-offs nog een kans krijgen.

Oceanië levert Nieuw-Zeeland het rechtstreekse ticket op. Nieuw-Caledonië kan via de intercontinentale play-offs voor een stunt zorgen. Het land staat op de 150e plaats van de FIFA-ranking en kan zich bij succes voor het eerst plaatsen op een WK.