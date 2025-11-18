Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten

Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De deelnemerslijst voor het WK 2026 begint steeds duidelijker te worden. Op 13 november 2025 waren al 34 landen zeker van hun ticket voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend is dat er minstens drie debutanten aanwezig zullen zijn.

Het WK 2026 wordt het eerste met 48 deelnemende landen, waardoor er voor elk continent meer plekken beschikbaar zijn dan ooit. Europa heeft twaalf rechtstreekse tickets en vier via play-offs, en de strijd daar is nog volop gaande. Engeland, Frankrijk, Kroatië, Noorwegen, Portugal, Nederland en Duitsland hebben zich al verzekerd van deelname.

In Zuid-Amerika zijn Argentinië, Brazilië, Ecuador, Uruguay, Colombia en Paraguay zeker van hun plaats. Bolivia kan nog hopen via de intercontinentale play-offs. Het verloop van de kwalificatie was hier relatief voorspelbaar, zonder grote verrassingen.

Afrika krijgt negen rechtstreekse tickets en een barrageticket. Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Ghana, Kaapverdië, Senegal, Ivoorkust en Zuid-Afrika hebben zich al geplaatst. Voor Kaapverdië is het een historische eerste deelname.

Nieuw-Caledonië voor dé stunt?

In Azië zijn Japan, Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië en Australië geplaatst. Voor Oezbekistan en Jordanië is het eveneens de eerste kwalificatie ooit. De vertrouwde landen zoals Zuid-Korea en Australië vervolledigen de lijst.

Noord- en Midden-Amerika zien de gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico automatisch deelnemen. Voor de overige drie rechtstreekse plaatsen strijden landen als Costa Rica, Panama, Jamaica en Honduras, terwijl de nummers vier en vijf via play-offs nog een kans krijgen.

Oceanië levert Nieuw-Zeeland het rechtstreekse ticket op. Nieuw-Caledonië kan via de intercontinentale play-offs voor een stunt zorgen. Het land staat op de 150e plaats van de FIFA-ranking en kan zich bij succes voor het eerst plaatsen op een WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Tunesië
Marokko

Meer nieuws

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

10:00
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

09:15
Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

07:40
12
Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

06:30
KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

09:30
1
Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

08:40
Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

19:00
1
PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

08:20
Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

09:15
Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

17:20
2
Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

08:00
3
Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

16:41
3
Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

07:20
Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

07:00
Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

21:20
Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

18:20
De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

23:00
Na ontslag bij Gent: 'Arnar Vidarsson in beeld bij deze Belgische profclub'

Na ontslag bij Gent: 'Arnar Vidarsson in beeld bij deze Belgische profclub'

05:30
"Keizer van de recidive": Bondsparket is zeer streng voor Stijn Stijnen en vraagt nieuwe schorsing

"Keizer van de recidive": Bondsparket is zeer streng voor Stijn Stijnen en vraagt nieuwe schorsing

06:00
Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

14:30
10
Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

13:30
1
Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

22:30
2
Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

22:00
Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

21:40
Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

12:00
4
Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

21:00
2
Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

20:20
Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

11:40
1
Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct

Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct

20:40
Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

19:20
6
Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

19:40
Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic

Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic

20:00
3
Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

16:30
2
Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

18:40
1
"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

18:00
4
Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

17/11
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 20:45 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 20:45 Griekenland Griekenland
Wales Wales 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 20:45 Denemarken Denemarken
België België 20:45 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 20:45 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 20:45 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 20:45 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 20:45 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 20:45 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

DonEddy1976 DonEddy1976 over Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen cartman_96 cartman_96 over "Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen FCBalto FCBalto over België - Liechtenstein: - Soloria Soloria over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport Karnaval Karnaval over Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan petedonk petedonk over Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer Wes Wes over Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes André Coenen André Coenen over Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic André Coenen André Coenen over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved