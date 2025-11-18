KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

Vanaf 1 januari 2026 verandert de structuur van KRC Genk. De voetbalactiviteiten zullen niet langer onder de vzw vallen, maar onder een nv, zodat er externe financiële investeerders kunnen worden aangetrokken.

Voorzitter Peter Croonen licht toe dat dit nodig is om zowel de financiële reserves te versterken als grote infrastructuurprojecten veilig te realiseren.

Croonen legt uit dat de nationale mediarechten dalen, terwijl internationale opbrengsten stijgen maar onzekerder zijn. “We willen langs de ene kant de financiële reserves groter maken. Langs de andere kant willen we ook ons infrastructuurproject, dat op ongeveer 60 miljoen euro wordt geraamd, realiseren op een veilige manier", aldus Croonen in HBvL.

Het stadionproject staat centraal in deze plannen. Croonen benadrukt dat elke zijde van de Cegeka Arena opportuniteiten biedt om de fanbeleving te verbeteren en het aanbod beter te differentiëren. “Dat zal een upgrade in de hospitality betekenen, en mogelijk een kleine daling in de capaciteit", zegt hij.

KRC Genk wil zijn infrastructuur stevig upgraden

Volgens de voorzitter is investeren in het stadion cruciaal om het verloop van abonnementen te beperken. “Doe je dat niet bij gelijkblijvende prestaties, dan is er een jaarlijks verlooppercentage van 3%. In voetbaltermen is dat heel gevaarlijk", stelt Croonen.

Naast het stadion zullen ook andere infrastructuurelementen aangepakt worden. In de zomer van 2027 staat een volledige heraanleg van het A-veld gepland, zodat Jong Genk daar zijn wedstrijden kan afwerken. Croonen wil hen daarmee ook autonomer laten functioneren tijdens de week.

Ook de Ladies krijgen een upgrade van de wedstrijdinfrastructuur. “De beleving in en rond het stadion is een strategische prioriteit voor onze toekomst", besluit Croonen.