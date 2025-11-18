Opvallende aanwezig op training bij STVV

STVV werkte dinsdag opnieuw een training af na drie rustdagen. Daarbij dook een opvallende naam op: verdediger Visar Musliu trainde weer mee, nadat hij vorige maand geblesseerd uitviel tijdens de interland tegen België.

Terwijl heel wat spelers tijdens de interlandperiode met hun land meegaan, blijft het grootste deel van de JPL-ploegen gewoon in België. De coaches kunnen dan op training wat meer tijd nemen om allerlei zaken over te brengen aan hun spelers.

Dat is nu niet anders. Bij STVV trainde Wouter Vrancken op dinsdag opnieuw na drie rustdagen. Er was meteen een opvallende aanwezige op de oefenvelden.

Visar Musliu traint weer mee bij STVV

Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Visar Musliu op het veld stond. De verdediger is bijna opnieuw fit nadat hij tijdens de vorige interlandbreak geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen België.

Musliu is international bij Noord-Macedonië, maar na overleg tussen alle partijen werd besloten om hem bij STVV te houden. Of hij dit weekend in actie komt is nog niet duidelijk.

Zondag nemen de Truienaars het op verplaatsing op tegen OH Leuven. Om Musliu dan al in de verdediging te zetten, zou een risico kunnen zijn.