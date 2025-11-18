Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 502

STVV werkte dinsdag opnieuw een training af na drie rustdagen. Daarbij dook een opvallende naam op: verdediger Visar Musliu trainde weer mee, nadat hij vorige maand geblesseerd uitviel tijdens de interland tegen België.

Terwijl heel wat spelers tijdens de interlandperiode met hun land meegaan, blijft het grootste deel van de JPL-ploegen gewoon in België. De coaches kunnen dan op training wat meer tijd nemen om allerlei zaken over te brengen aan hun spelers.

Dat is nu niet anders. Bij STVV trainde Wouter Vrancken op dinsdag opnieuw na drie rustdagen. Er was meteen een opvallende aanwezige op de oefenvelden.

Visar Musliu traint weer mee bij STVV

Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Visar Musliu op het veld stond. De verdediger is bijna opnieuw fit nadat hij tijdens de vorige interlandbreak geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen België.

Musliu is international bij Noord-Macedonië, maar na overleg tussen alle partijen werd besloten om hem bij STVV te houden. Of hij dit weekend in actie komt is nog niet duidelijk.

Zondag nemen de Truienaars het op verplaatsing op tegen OH Leuven. Om Musliu dan al in de verdediging te zetten, zou een risico kunnen zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Visar Musliu

Meer nieuws

LIVE: Drie goals in vier minuten: ook De Ketelaere doet er nog eentje bij Live

LIVE: Drie goals in vier minuten: ook De Ketelaere doet er nog eentje bij

22:01
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
1
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
2
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2
🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

17:10
Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

17:20
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

16:00
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
15
Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

15:00
6
Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

14:40
5
Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

14:20
1
'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

13:15
OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

13:47
Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

12:40
6
Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

13:30
2
Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

13:00
1
Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

12:20
2
Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

11:40
17
Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

12:00
Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

11:20
KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

10:30
Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

11:00
12
BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

10:35
KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

09:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over België - Liechtenstein: 6-0 Andreas2962 Andreas2962 over Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is" Stefaan_82 Stefaan_82 over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt Canard-i Canard-i over Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen Vital Verheyen Vital Verheyen over Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren Vital Verheyen Vital Verheyen over Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved