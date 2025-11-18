Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

KRC Genk kende een moeizame start, maar toont de voorbije weken duidelijke vooruitgang. Toch blijft het spel wisselvallig. Steven Defour kijkt terug op de eerste maanden en ziet tegelijk problemen én verzachtende omstandigheden.

KRC Genk begon niet goed aan het seizoen, maar ondertussen zijn de resultaten toch al wat beter. De Limburgers presteren nog te wisselvallig, maar er is heel duidelijk verbetering te zien. Steven Defour analyseerde het seizoen tot nu toe van Genk.

"Ze moeten beter kunnen, al zijn er verzachtende omstandigheden", is zijn eerste conclusie bij FC Limburg, de podcast van Het Belang van Limburg. "In het begin speelden ze echt goed, maar de kansen werden niet afgemaakt."

"Tolu zat nog op de bank en dat legde een ongezonde druk op de schouders van Oh. Verdedigend zat het toen ook niet allemaal even stevig in mekaar, ook omdat Genk zo aanvallend voor de dag kwam dat er in defensief opzicht Russische roulette werd gespeeld. De kritiek op de verdediging was dus niet altijd terecht", gaat de voormalige speler van Racing verder.

Steven Defour vindt dat Genk voor de titel moet gaan

De Smurfen komen zondag weer in actie tegen KV Mechelen. Meteen al een belangrijke wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent voor de Champions' Play-offs. Malinwa staat momenteel zesde, Genk zevende. Volgens Defour zullen ze er wel door komen. Hij verwacht dat Genk voor de titel gaat.

"Eerst moeten ze zien dat ze in play-off 1 zitten en dan moeten ze voor de titel gaan. Ik zeg niet dat ze kampioen moéten spelen, maar ze moeten er wel voor gaan. Absoluut. Dat moet elk seizoen de ambitie zijn, met de kwaliteiten die Genk heeft."

KRC Genk
Steven Defour

