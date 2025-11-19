Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Marc Coucke heeft zijn zin gekregen. Wouter Vandenhaute is niet langer actief bij RSC Anderlecht. Al kwam dat nieuws in het Lotto Park helemaal niét onverwacht.

De fans van RSC Anderlecht werden enkele uren voor de topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge - zou het toeval geweest zijn? - op de hoogte gebracht van het vertrek van Wouter Vandenhaute. Zijn aandelen werden overgekocht door Geert Duyck.

In de wandelgangen van het Lotto Park beweegde er achter de schermen al een tijdje het één en ander. Voor Duyck was het héél duidelijk dat er een keuze zou moeten gemaakt worden binnen Mauvavie.

Onwerkbare spanning

Er was natuurlijk de enorme spanning tussen Coucke en Vandenhaute die onwerkbaar was geworden. Maar ook Duyck wou niet langer in één adem genoemd worden met de voormalige voorzitter van paars-wit.

En die reden is puur professioneel. Duyck beweegt zich door de hoogste Londense financiële kringen. Discretie is voor hem héél belangrijk. Het hielp niet dat hij via Vandenhaute ook werd geviseerd door het Anderlecht-publiek.

Héél logische keuze

De keuze tussen Duyck en Vandenhaute was dus héél logisch. Niet alleen de relatie met Coucke, maar ook het vermogen van Duyck gaf de doorslag. Zou Vandenhaute zijn partner überhaupt kunnen uitkopen? Het antwoord op die vraag kennen we wellicht, maar is niet meer nodig.