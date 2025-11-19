Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Nathan De Cat staat op de verlanglijst van quasi iedere Europese grootmacht. RSC Anderlecht mikt héél hoog als het over een eventuele transfersom gaat. Maar is dat ook gerechtvaardigd? En wat is het ideale scenario voor paars-wit?

Vincent Kompany gebruikte een smoesje om hoogstpersoonlijk te polsen naar de mogelijkheid om Nathan De Cat naar Bayern München te halen, Liverpool FC hing al aan de lijn in Neerpede en ook Borussia Dortmund ziet mogelijkheden.

We willen maar zeggen: iedere Europese grootmacht heeft een lijstje liggen waar de naam van De Cat op staat geschreven. RSC Anderlecht is echter niet van plan om het goudhaantje zomaar te verkopen.

Op de geruchtenmolen circuleert de laatste dagen een prijskaartje: 35 miljoen euro. Dé belangrijkste vraag: is dat bedrag ook effectief te rechtvaardigen? Is De Cat op amper 17-jarige leeftijd al zo'n bedrag waard?

Is Nathan De Cat nu al 35 miljoen euro waard?

Het antwoord is éénduidig: ja. In tijden waarin de Europese topclubs vooral op zoek zijn naar de absolute groeidiamanten is een speler als De Cat goud waard. Welke andere 17-jarige kan zeggen dat hij één van de sterkhouders is bij een (Belgische) topclub?

Al wil dat niet zeggen dat paars-wit ook meteen zal toehappen als er een topclub langskomt die zo'n bedrag op tafel wil zeggen. De Belgische recordkampioen beseft zelf ook dat die som de komende seizoenen enkel en alleen zal verhogen.

Verkoop mét uitleenbeurt

In een ideaal scenario wordt De Cat ten vroegste na volgend seizoen verkocht voor (meer dan) 35 miljoen euro. En in dat ideaal scenario wordt de middenvelder ook meteen voor één of meerdere seizoenen in het Lotto Park gestald. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

