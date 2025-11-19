Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

Lorenz Lomme
Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17
Het clubvoetbal heeft even stilgelegen door de interlandbreak, maar toch was er geen gebrek aan actie op velden over de hele wereld. Zo is het WK U17 ook nog altijd aan de gang in Qatar, met een speler van KV Mechelen in een glansrol.

Zo vertolkte Moncef Zekri van KV Mechelen een cruciale rol voor Marokko in de achtste finales. De Leeuwen van de Atlas namen het daarin op tegen Mali, een ander Afrikaans land.

Zekri was in uitstekende doen. Hij deelde twee assists uit en stuwde zijn land zo naar een spectaculaire 3-2-zege. De goals voor Marokko werden gemaakt door Ziyad Baha en Ismail El Aoud (2x).

Marokko staat nu voor een zware opdracht

Zekri en Marokko staan nu voor een zware opdracht. In de kwartfinales wacht namelijk Brazilië, een van de favorieten voor de titel in het Midden-Oosten. Die wedstrijd wordt vrijdag 21 november om 16u45 afgewerkt.

KV Mechelen volgt de prestaties van Zekri op de voet, bewijst een post op het sociaal medium X. De Kakkers wensen hem succes voor de volgende ronde. "Bonne chance, Moncef, et toute l’équipe!", klinkt het.

De amper 17-jarige Zekri kreeg vorig seizoen al enkele keren zijn kans in de Mechelse hoofdmacht en zit ondertussen aan 13 keer optredens voor de A-ploeg. Hij verlengde eerder dit jaar ook zijn contract tot midden 2028, waardoor KVM nog even van zijn diensten lijkt te gaan kunnen genieten.

KV Mechelen
Marokko
Moncef Zekri

