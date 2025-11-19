KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

AA Gent draait voorlopig goed mee in de top 6 van de Jupiler Pro League. De Buffalo's zijn vijfde met 21 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. Naast het veld mogen de Oost-Vlamingen nu een mooie pluim op hun hoed steken.

Het bezoekersvak van de Buffalo's is namelijk verkozen tot beste uitvak in België. Dat maakt Gent zelf bekend op zijn website, na een enquête van Het Nieuwsblad onder de supportersfederaties van de 16 clubs in de Pro League.

De Planet Group Arena scoorde het beste in de vier categorieën waarnaar getoetst werd. Dat zijn Zicht en comfort, Faciliteiten, Organisatie, en Sfeer en beleving.

Gent is trots op zijn uitvak

"De Planet Group arena kreeg in elke categorie de meeste punten en kwam als absolute winnaar uit de bus met een totale score van 16,5 op 20", klinkt het op de clubwebsite. "Een resultaat waar onze club terecht trots op mag zijn!"

"De Planet Group arena heeft het beste uitvak in België, op alle vlakken. Het zicht is uitstekend, er is voldoende ruimte en de infrastructuur is modern" zeggen de Supportersfederaties over het bezoekersvak van de Buffalo's.

De Planet Group Arena, voorheen de Ghelamco Arena, werd in 2013 in gebruik genomen en heeft een capaciteit van zo'n 20.000 toeschouwers. "De infrastructuur wordt up-to-date gehouden, waardoor ons stadion zich nog altijd het modernste van het land mag noemen. Zo werden afgelopen zomer de kantoren voor het personeel volledig vernieuwd en gerestyled", verklaart Gent zijn goede rapport.