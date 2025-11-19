'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

Dender is momenteel troosteloos laatste in de Jupiler Pro League. De ploeg van Hayk Milton kon nog geen enkele keer winnen en zal een heuse transformatie moeten ondergaan om de degradatie af te wenden. Eén speler van de Oost-Vlamingen kan echter op heel wat interesse rekenen.

Dender speelde net voor de interlandbreak 2-2 gelijk tegen SV Zulte Waregem. Dat was het vijfde gelijkspel voor de hekkensluiter in de Jupiler Pro League, die dus nog altijd niet gewonnen heeft.

Luc Marijnissen stond in de basis bij Dender en maakte de 90 minuten vol. Hij scoorde ook zijn eerste doelpunt van het seizoen. De Nederlandse verdediger is dit seizoen niet weg te denken uit de basis van Dender na zijn komst deze zomer van SK Lierse.

Marijnissen kan naar verluidt stap hogerop zetten

Marijnissen mag nu volgens Voetbal International dromen van een stap hogerop. Het Nederlandse voetbalmedium weet dat de 22-jarige belangstelling geniet uit binnen- en buitenland.

Concreet zou het gaan om interesse uit de Championship, de Engelse tweede klasse. Al zou het wel gaan om een van de lager gerangschikte clubs uit die competitie. Daarnaast wordt ook de Tsjechische top genoemd.

Tot slot mag Marijnissen ook dromen van een transfer in België naar de Belgische top of subtop. VI schrijft dat het 1 miljoen euro zou kosten om de speler binnen te halen. Al zou Dender momenteel wel niet willen meewerken aan een onmiddellijke transfer, omdat de verdediger een cruciale pion is in de strijd om het behoud.