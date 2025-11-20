Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

Verschillende Belgische clubs vernieuwen hun infrastructuur. Bij Racing Genk is de bouw van een gloednieuw trainingscentrum aan de gang. In 2026 hopen ze een en ander af te leveren. Een absoluut pareltje is in de maak, al is het prijskaartje stevig.

Dinsdag kwamen de belangrijke spelers van de Pro League samen met enkele persoonlijkheden uit de politieke wereld in La Louvière om de wensen van de profclubs te bespreken om hun sportinfrastructuren te moderniseren of te herbouwen.

Ultramodern trainingscentrum in Genk

In La Louvière werd in geen tijd een prachtig nieuw stadion gezet. Andere clubs willen volgen. Er liggen verschillende projecten op tafel. Sommige zijn zelfs al in aanbouw, te beginnen met dat van Racing Genk, dat niet zijn Cegeka Arena wil vernieuwen, maar bezig is met de bouw van een nieuw trainingscomplex.

Dit centrum zal binnen een jaar voltooid zijn en werd deze week voor het eerst bezocht door de media. Een gelegenheid voor CEO Luc Hooyberghs om zijn mening te geven over dit nieuwe juweeltje dat in Limburg ontstaat.

"We zijn ervan overtuigd dat dit een cruciale stap is die ons aanzienlijk zal laten vooruitgaan. In de afgelopen jaren zijn we van een stabiele eersteklasser uitgegroeid tot een topclub. De voetbalwereld evolueert snel en het is duidelijk dat we elk jaar in Europa willen spelen."

"We blijven vooruitgang boeken en zoals u weet, gaan we binnenkort over van een vzw naar een naamloze vennootschap", verklaarde hij in Het Laatste Nieuws.