Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

De Pro League en Agoria hielden deze week een Stadium Summit over de toekomst van voetbalinfrastructuur. Supportersorganisaties waren echter niet betrokken, tot grote frustratie van Belgian Supporters, dat waarschuwt voor steeds strengere beperkingen voor bezoekende fans.

De Pro League en Agoria organiseerden een Stadium Summit deze week. "Een ontmoetingsmoment waar het Belgische professionele voetbal, beleidsmakers en de industrie samenkomen om de toekomst van sportinfrastructuur te bespreken", volgens de Pro League.

Alleen werd de supporter hier niet bij betrokken, tot grote teleurstelling van 'Belgian Supporters', de overkoepelende vereniging van supportersfederaties van Belgische voetbalclubs. De organisatie slaat alarm over de steeds strengere beperkingen voor bezoekende fans in het Belgische voetbal.

Belgian Supporters luidt de alarmbel

Bij onder meer OH Leuven, Westerlo, Charleroi en La Louvière worden of werden het aantal beschikbare bezoekersplaatsen beperkt tot 500 of soms zelfs minder. Daarnaast worden het aantal toegestane bussen en de mobiliteitsmogelijkheden sterk beperkt, wat volgens Belgian Supporters niet alleen onpraktisch is, maar zelfs discriminerend werkt voor supporters die zich georganiseerd en veilig willen verplaatsen.

Dit heeft uiteraard gevolgen: de frustratie groei bij de fans. Al bij meerdere wedstrijden dit seizoen werd een boycot voorzien uit onvrede. Ook financieel en qua sfeer is er een impact voelbaar. Belgian Supporters stelt daarom een reeks maatregelen voor.

Zal er actie volgen?

De organisatie hoopt op de invoering van een minimumnorm van 800 tot 1.000 bezoekersplaatsen in de stadions. Afwijkingen zouden enkel mogelijk mogen zijn op basis van objectieve en tijdelijke veiligheidsredenen.

Ook de mobiliteitsinfrastructuur moet worden afgestemd op een gezonde supportersstroom, klinkt het. Belgian Supporters wil graag samenwerken met de Pro League en Binnenlandse Zaken om voor een betere beleving te zorgen.

Voor alle partijen zou dit voordelen bieden. Fans krijgen meer plaatsen en comfort bij uitwedstrijden, terwijl dit voor de clubs meer inkomsten betekent. Het zorgt verder ook voor een betere verstandhouding tussen alle partijen.