Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois, die er in interviews om bekendstaat dat hij altijd zegt waar het op staat, nam het voor zichzelf op. Volgens hem heeft "zeggen wat er fout liep" na een wedstrijd niets te maken met zijn ploeg bekritiseren.

Thibaut Courtois staat er niet om bekend dat hij zijn mening inslikt, iets wat hem al vaker kritiek heeft opgeleverd. Toch blijft de doelman van Real Madrid en de Rode Duivels gewoon zichzelf: hij is niet van plan om zijn manier van communiceren aan te passen.

Na zijn terugkeer naar Spanje, hij was even in Tubeke om zijn lichte blessure te laten nakijken, gaf de 33-jarige keeper een interview aan Cadena Cope. Daarin sprak hij onder meer over het belang van Kylian Mbappé bij Real Madrid.

Thibaut Courtois verdedigt zich

Courtois ging ook in op zijn eigen uitspraken in de pers, die eerder al voor ophef zorgden. Zeker bij de Rode Duivels vielen zijn woorden na mindere prestaties niet altijd in goede aarde.

"Ik zeg gewoon de waarheid, dat stoort me niet. Ik vind niet dat ik daarmee kritiek geef op de ploeg, ik zeg gewoon wat er is. Anders heeft een interview toch geen zin? Soms gebeuren er dingen op het veld die overduidelijk zijn en die je moet benoemen. Als iemand een probleem heeft met wat ik zeg, mag die dat gerust tegen mij komen vertellen. Bij Real is dat nog nooit gebeurd, maar bij de nationale ploeg wel.”

Er is helemaal geen probleem, en ik begrijp ook dat sommige dingen intern moeten blijven. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken. En als ik zelf een fout maak, heb ik er geen enkel probleem mee om dat toe te geven. Dat was zo in de Copa del Rey, toen mijn fout tot een 2-2 leidde. Ik heb me toen bij de ploeg verontschuldigd." Courtois liet duidelijk verstaan dat hij zijn manier van communiceren niet zal veranderen.