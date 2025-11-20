Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois, die er in interviews om bekendstaat dat hij altijd zegt waar het op staat, nam het voor zichzelf op. Volgens hem heeft "zeggen wat er fout liep" na een wedstrijd niets te maken met zijn ploeg bekritiseren.

Thibaut Courtois staat er niet om bekend dat hij zijn mening inslikt, iets wat hem al vaker kritiek heeft opgeleverd. Toch blijft de doelman van Real Madrid en de Rode Duivels gewoon zichzelf: hij is niet van plan om zijn manier van communiceren aan te passen.

Na zijn terugkeer naar Spanje, hij was even in Tubeke om zijn lichte blessure te laten nakijken, gaf de 33-jarige keeper een interview aan Cadena Cope. Daarin sprak hij onder meer over het belang van Kylian Mbappé bij Real Madrid.

Thibaut Courtois verdedigt zich

Courtois ging ook in op zijn eigen uitspraken in de pers, die eerder al voor ophef zorgden. Zeker bij de Rode Duivels vielen zijn woorden na mindere prestaties niet altijd in goede aarde.

"Ik zeg gewoon de waarheid, dat stoort me niet. Ik vind niet dat ik daarmee kritiek geef op de ploeg, ik zeg gewoon wat er is. Anders heeft een interview toch geen zin? Soms gebeuren er dingen op het veld die overduidelijk zijn en die je moet benoemen. Als iemand een probleem heeft met wat ik zeg, mag die dat gerust tegen mij komen vertellen. Bij Real is dat nog nooit gebeurd, maar bij de nationale ploeg wel.”

Lees ook... Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid"Er is helemaal geen probleem, en ik begrijp ook dat sommige dingen intern moeten blijven. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken. En als ik zelf een fout maak, heb ik er geen enkel probleem mee om dat toe te geven. Dat was zo in de Copa del Rey, toen mijn fout tot een 2-2 leidde. Ik heb me toen bij de ploeg verontschuldigd." Courtois liet duidelijk verstaan dat hij zijn manier van communiceren niet zal veranderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Thibaut Courtois

Meer nieuws

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
2
Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

17:40
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
9
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
1
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
2
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
5
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
16
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
6
Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:20
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
4
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
2
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
1
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
3
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
10
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

20:40
6
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 13
Valencia CF Valencia CF 21/11 Levante Levante
Alaves Alaves 22/11 Celta De Vigo Celta De Vigo
Barcelona Barcelona 22/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 22/11 Real Sociedad Real Sociedad
Villarreal Villarreal 22/11 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 23/11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 23/11 Girona FC Girona FC
Getafe Getafe 23/11 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 23/11 Real Madrid Real Madrid
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 24/11 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal J K J K over Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op filip.dhose filip.dhose over Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages JaKu JaKu over Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam" LordJozef LordJozef over Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?" JaKu JaKu over Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels JaKu JaKu over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan Afzuip Afzuip over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Versterking op komst in de winter? Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland Daniel Tack Daniel Tack over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved