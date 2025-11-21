Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

Anthony Vanden Borre keert deze week nog eens terug naar een moment dat zijn carrière bij Anderlecht mee ontspoorde. Het voormalige enfant terrible is intussen spelersbegeleider bij La Louvière, uitgerekend de tegenstander van Anderlecht zondag.

Vanuit zijn nieuwe rol spreekt hij openlijk over de fouten die hij zelf jaren geleden maakte en waarvoor hij jongeren nu wil behoeden. Zijn terugkeer naar het Astridpark op zijn 25ste moest een nieuw begin worden na passages bij Genoa, Portsmouth en Genk.

Maar het draaide anders uit. Vanden Borre dwong nog een WK-ticket voor Brazilië af, waar hij na een provocerende actie zwaar werd getackeld door een Zuid-Koreaan. “Een belachelijke actie van mezelf", geeft hij toe in Het Nieuwsblad. “Ik speelde te veel op instinct, zonder rekening te houden met ploegmaats of coach. Dat leidde tot conflicten.”

Slecht gereageerd

Die conflicten escaleerden ook in de kleedkamer. Na een slechte match ging hij bijna op de vuist met T2 Geert Emmerechts. “Hasi vroeg wat er fout liep en ik zei dat de technische staf misschien het probleem was. Emmerechts kwam brullend op me af en ik reageerde slecht.” In een interview noemde hij later enkele ploegmaats “janetten”, een uitschuiver waarvan hij nu toegeeft dat die uit teleurstelling voortkwam.

Vanden Borre beseft dat de rode draad in zijn carrière er één van gemiste kansen is. Hij verviel te vaak in impulsief gedrag, dat hem op cruciale momenten zuur opbrak. “Ik had veel meer kunnen bereiken met betere keuzes en betere begeleiding", zegt hij.

Geen schande om geen prof te worden

Net daarom wil hij vandaag een mentor zijn voor de jongeren bij La Louvière. Hij probeert hen de lessen mee te geven die hij zelf te laat leerde. “Ik wil dat ze alle kansen grijpen om prof te worden, en dat ze begrijpen welke discipline daarbij hoort.”

Maar de boodschap gaat breder dan alleen succes. Hij wil ook de druk verlagen. “Ik maak hen duidelijk dat het geen schande is als je géén prof wordt. Er is leven naast en na het voetbal

