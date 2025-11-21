Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Bij RSC Anderlecht is er al heel veel gebeurd de voorbije maanden. Er is een nieuwe voorzitter en de toekomst lacht paars-wit misschien wel toe. Komt er binnenkort nog een coryfee naar het Lotto Park? Anthony Vanden Borre is formeel.

Silvio Proto maakte deze zomer de overstap van La Louvière naar RSC Anderlecht, al hebben ze bij De Wolven met Nicholas Frutos, Enzo Scifo en Anthony Vanden Borre nog heel wat ex-spelers van paars-wit in de uitgebreide staff en club rondlopen.

Dit weekend de clash tussen La Louvière en Anderlecht

Die laatste heeft nu gereageerd op een mogelijke terugkeer naar het Lotto Park, in aanloop naar het duel tussen La Louvière en RSC Anderlecht dit weekend.

“Ik word vaak aangesproken over een mogelijke terugkeer. Zeker nu eigenaar Marc Coucke verschillende oude bekenden terughaalt. Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is", opende Vanden Borre de debatten over de zaak in Het Laatste Nieuws.

Anthony Vanden Borre keert niet meteen terug naar Anderlecht

"Ik vind wel dat de club de juiste richting inslaat. Ik ben blij met de terugkeer van Michael Verschueren als voorzitter – hij had de club nooit mogen verlaten."

"Over een terugkeer naar paars-wit wil hij zich niet meteen uitlaten - dat hangt volgens Vanden Borre van veel factoren af. Er zijn zaken als bestuursleden die machtsspelletjes spelen. De ex-speler van paars-wit laat nog weten dat hij het moderne voetbal haat en dat hij dat aan anderen overlaat.