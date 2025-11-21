Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

KV Mechelen wil dit weekend opnieuw laten zien dat ze de top-6 dit seizoen kunnen en willen ambiëren. De komende weken gaan ze het wel moeten zien te rooien zonder Redouane Halhal. Die is enkele weken buiten strijd.

Redouane Halhal van KV Mechelen is zo'n vier weken out met een enkelblessure. Dat werd duidelijk op de persconferentie van Fred Vanderbiest in Mechelen in aanloop naar het duel van dit weekend tegen Genk op zondag.

Redouane Halhal out tot 2026

Halhal zal drie weken een brace dragen en zal dan opnieuw geëvalueerd worden. Hij wordt niet speelklaar verwacht voor de winterstop. Hij speelde er al twee à drie weken mee en had in de laatste tien minuten tegen Union SG medicatie nodig.

Als hij er zou mee blijven verder spelen, bestond het risico dat hij een stressfractuur zou oplopen. Door hem nu aan de kant te houden, hopen ze bij Malinwa te vermijden dat ze hem nog voor langere tijd kwijt zouden zijn.

Centrale verdediger miste nog geen minuut bij KV Mechelen

Mogelijk kan hij na de winterstop opnieuw aansluiten bij Mechelen. Konaté is ondertussen opnieuw fit bij De Kakkers, waardoor er dus ook wel wat goed nieuws te sprokkelen viel vanuit de ziekenboeg.

Halhal is een absolute sterkhouder in de ploeg van Fred Vanderbiest. Dit seizoen speelde elke minuut mee centraal in de verdediging.