Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"
Foto: © photonews
Zinho Vanheusden stopt op zijn 26e met profvoetbal. Na een nieuwe zware kruisbandblessure is het lichaam op, en komt er een veel te vroeg einde aan de carrière van een talent dat het ver had kunnen schoppen.

Zinho Vanheusden liep onlangs een zoveelste zware blessure op. De centrale verdediger scheurde opnieuw, voor de derde keer, een kruisband. Het was de blessure te veel.

Vrijdag liet Vanheusden via Instagram weten dat hij stopt als profvoetballer, iets wat niet vaak gebeurt bij spelers van 26 jaar oud. De Belg had veel talent en kon het ver schoppen als zijn lichaam niet in de weg stond.

Zinho Vanheusden kende onwaarschijnlijk veel pech

"Echt zonde voor die jongen. En voor het voetbal. Hij had echt een hele grote kunnen worden", merkt Johan Boskamp op bij Het Belang van Limburg. "Zo ongelofelijk veel talent had ie."

"Het is bijna niet te geloven hoeveel pech hij heeft gehad met blessures", gaat Boskamp verder. Door zijn kwetsuren moest hij minstens 197 wedstrijden aan zich laten voorbijgaan, wat een ongelooflijk aantal is op die leeftijd.

Vorige zomer trok hij naar Marbella FC om weer plezier te vinden in het voetbal. "Maar als je elk jaar zes tot zeven maanden moet revalideren, dan is de lol er snel af. Dan zit er niks anders meer op, maar het blijft doodzonde. Wat was ie goed joh..."

