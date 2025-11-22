Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten
Foto: © photonews

Lokeren kreeg na twee gelijke spelen opnieuw uitzicht op een overwinning tegen hekkensluiter Club NXT. Het liep eerst mis met een owngoal, maar na rust rechtte de ploeg de rug en pakte het eindelijk weer drie punten.

Na twee gelijke spelen voor de interlandperiode was de honger bij Lokeren groot om nog eens een zege te boeken. Tegen Club NXT, de hekkensluiter, kreeg het dus een uitgelezen kans. 

Maar in de eerste helft liep het al snel fout. Lokeren-aanvoerder Naim Boujouh scoorde een eigen doelpunt. We gingen dan ook met een 0-1 tussenstand de rust in.

Lokeren zet fouten recht in de tweede helft

Pas na de pauze kon Lokeren zich écht tonen. Tijdens de rust werden Brebels en Boonen vervangen door Wasiu en Elejalde. Soumare scoorde kort na het uur de gelijkmaker.

Van Aerschot zette de 2-1 op het bord vanop de stip en Brrou maakte er in minuut 71 nog 3-1 van. Kaye Furo scoorde in het slot nog de 3-2, wat niet veel later ook de eindstand werd.

Lokeren klimt voorlopig naar de 10e plaats dankzij deze overwinning, de club telt 15 punten na 13 speeldagen. Club NXT staat met slechts 4 punten nog altijd laatste in het klassement.

