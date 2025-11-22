RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken
Bij RSC Anderlecht zijn er nog flink wat zaken die moeten worden opgelost. Daarbij horen ook een aantal dure contracten die moeten vertrekken, of het vinden van contractverlengingen voor andere spelers. Het zou nog wel eens een boeiende paar maanden kunnen worden.

Mats Rits, Majeed Ashimeru, Thomas Foket en Alexis Flips zitten al een tijdje niet meer in de A-kern. Voor hen moet zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden.

Renard moet aan het werk met verschillende spelers

Maar ze zijn lang niet de enige spelers waarmee iets moet gaan gebeuren. Zo is Yari Verschaeren einde contract in juni 2026. Over een mogelijke contractverlenging wordt al maanden gesproken.

Volgens Het Nieuwsblad gaan die gesprekken verder. Het alternatief is hem deze winter verkopen of volgende zomer gratis laten vertrekken en dus moet er snel gehandeld worden.

Contractverlenging aan nieuwe voorwaarden voor Hazard en Verschaeren

De krant stipuleert dat ook voor Thorgan Hazard een contractverlenging gezocht wordt en dat ze ook met hem daarover aan tafel gaan zitten. Ook dat wordt geen makkelijke bespreking.

Lees ook... "Geen beste vrienden met Hasi": Olivier Renard laat er geen twijfel over bestaanBeide spelers zouden rond de 1,5 miljoen euro verdienen. In een nieuw contract zouden beide spelers (flink) moeten inleveren. Mario Stroeykens en Nilson Angulo tekenden ondertussen wél al een nieuw contract en hetzelfde wordt gehoopt van Hazard en Verschaeren. Werk aan de winkel voor Renard, nog steeds.

Volg La Louvière - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (23/11).

