📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

Foto: © photonews
Een jaar na het verdwijnen van KMSK Deinze wordt opnieuw gewerkt aan een project dat voetbal in de stad moet verankeren. Een recente boodschap op sociale media en een aangekondigd evenement zetten de toon voor een nieuwe start.

Mysterieuze aankondiging en evenement

Vanmiddag verscheen op de Facebookpagina van de voormalige club (zie onder) een bericht dat de aandacht trok. “Beste vrienden van het gewezen K.M.S.K. Deinze, waar rook is, is vuur… Deinze mag zich opmaken voor een nieuwe voetbalwind”, klinkt het. Daarmee werd duidelijk dat er plannen bestaan om opnieuw een ploeg in de stad op te richten.

De boodschap verwees naar een website waar een aftelklok werd ingesteld richting 10 december. Op die datum vindt in zaal De Brielpoort een voorstelling plaats van wat omschreven wordt als een nieuw duurzaam voetbalverhaal. Het initiatief wordt gepresenteerd als een project dat de lokale sportliefhebbers opnieuw moet verbinden met een stadsploeg.

De organisatoren benadrukken dat het evenement openstaat voor iedereen, maar dat inschrijven noodzakelijk is. De capaciteit van de zaal is beperkt, waardoor snel reageren de boodschap is. Het versterkt de indruk dat de initiatiefnemers bewust inzetten op betrokkenheid en nieuwsgierigheid.

Reactie van het stadsbestuur

Burgemeester Rutger De Reu gaf aan dat hij positief staat tegenover de plannen, al bleef hij voorzichtig met details. “Ik ben blij dat er mensen bereid zijn om te investeren in voetbal en jeugdvoetbal in Deinze”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

De Reu maakte duidelijk dat de stad de gesprekken ondersteunt, maar tegelijk rekening houdt met de bestaande clubs in Deinze. “We kijken uit naar 10 december. Daar zullen we de resultaten zien van de gesprekken die al een tijdje bezig zijn tussen verschillende partijen.” Het stadsbestuur ziet de ontwikkeling als een kans om het lokale voetbal opnieuw een stevige basis te geven.

Tot slot benadrukte de burgemeester dat het project gedragen moet worden door alle betrokkenen. “Met de stad ondersteunen we deze gesprekken, rekening houdend met de bestaande voetbalploegen in onze stad. We geloven in een mooi verhaal voor alle voetballiefhebbers”, besluit hij.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

