KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

Foto: © photonews

Met weinig fraai voetbal was het geen eenvoudige opdracht om dit weekend een elftal van de week samen te stellen. Maar hier is het toch, na 15 speeldagen, exact halverwege de reguliere competitie

Doelman

De keepers hebben zich laten opmerken dit weekend. Tobe Leysen was erg goed, Brent Gabriël frustreerde Standard en was zelfs uitstekend. Maar Nacho Miras had de moeilijkste reddingen te maken en zorgde ervoor dat KV Mechelen 3 punten pakte in Genk.

Verdedigers

Er is dit weekend keuze over in de verdediging, en daarom gaan we voor een vijfmansdefensie. In het centrum verdient Mory Konaté ook een beloning na de Mechelse overwinning: hij kreeg na enkele seconden geel, maar bleef heel rustig en zeer solide.

In de Anderlecht-defensie redde Marco Kana een bal van de lijn. Het maakt niet uit wie er naast hem staat: hij is onmisbaar geworden en begint alle beloftes waar te maken die hij bij zijn debuut liet zien.

Ook Brandon Mechele speelde achterin een beresterke wedstrijd voor Club Brugge, dat won van Sporting Charleroi. Op de flanken leverde Sambu Marsoni een uitstekende match af bij Dender, mét een fraaie assist voor de 1-2. Bryan Reynolds was eveneens heel sterk bij Westerlo, in een wedstrijd die de Kemphanen verdiend hadden te winnen.

Middenvelders

De beste speler bij Westerlo was wellicht Dogucan Haspolat, die Roef tot een geweldige redding dwong en veel gevaar creëerde, onder meer met een geweldige bal richting Ferri. Rob Schoofs verdeelde het spel uitstekend en lijkt zijn plek in het middenveld van Union Saint-Gilloise steeds meer te verankeren.

Op de flanken was Ilias Sebaoui beslissend tijdens de belangrijke zege van STVV tegen OH Leuven. En er is nog een derde speler waardoor KV Mechelen de best vertegenwoordigde ploeg is in het elftal van de week: Mathis Servais, die de Genkse defensie pijn deed en steeds beter zijn draai vindt in 1A.

Aanvallers

Er blijft nog één plaats over, en door het gebrek aan inspiratie bij de spitsen dit weekend gaat het tussen Promise David en David Toshevski. De voorkeur gaat naar de Macedoniër van Dender, want de overwinning op het veld van Antwerp is dé verrassing van het weekend.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

