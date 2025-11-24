Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4309

Zondag wacht de Brusselse derby tegen Union, maar Anderlecht-trainer Besnik Hasi zal moeten puzzelen. Verschillende spelers ontbreken door blessures of schorsingen, waardoor hij zijn opstelling flink zal moeten aanpassen.

Lucas Hey, die centraal achterin normaal een sleutelrol speelt, is nog niet fit. Killian Sardella nam tegen La Louvière zijn plaats over en zal waarschijnlijk ook tegen Union naast Marco Kana staan.

Ook Zoumana Keita ligt weer in de lappenmand, nadat hij bij de RSCA Futures opnieuw geblesseerd uitviel. Nathan Saliba zal er in de burenstrijd ook niet bij zijn na zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Voor de vervanging van Saliba kan Mario Stroeykens een optie zijn, maar Hasi kan er ook voor kiezen om Enric Llansana te zetten en Nathan De Cat een rijtje vooruit te schuiven. Verschaeren, die tegen La Louvière indruk maakte als invaller, is eveneens een mogelijke oplossing.

Cruciale weken voor Verschaeren

Voor Verschaeren breken trouwens cruciale weken aan. Anderlecht wil graag duidelijkheid tegen januari of hij zijn contract aan verlaagde voorwaarden wil aanvaarden of niet.

In januari kan hij immers vrij onderhandelen met andere clubs en kan hij tekenen waar hij wil. Anderlecht ziet hem liever niet transfervrij de deur uitlopen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan-Dylan Saliba

Meer nieuws

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
1
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
1
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45
Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

15:09
2
Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

14:30
4
Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show Opinie

Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show

13:45
2
Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

14:00
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
4
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
5
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
3
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

13:00
Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

12:20
1
Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

12:00
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
13
Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers Reactie

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

11:15
Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

11:20
1
AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

11:00
2
Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

10:30
1
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

08:20
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

08:40
22
Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
4
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

09:00
4
Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
6
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
6
'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

07:20
17
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
6
Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Stigo12 Stigo12 over Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen Impala Impala over Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils Paa'ke Paa'ke over KRC Genk - KV Mechelen: 0-1 PhP PhP over Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen? André Coenen André Coenen over Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor PhP PhP over Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen LordJozef LordJozef over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer Demogorgon Demogorgon over Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken André Coenen André Coenen over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved