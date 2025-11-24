Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

Zondag wacht de Brusselse derby tegen Union, maar Anderlecht-trainer Besnik Hasi zal moeten puzzelen. Verschillende spelers ontbreken door blessures of schorsingen, waardoor hij zijn opstelling flink zal moeten aanpassen.

Lucas Hey, die centraal achterin normaal een sleutelrol speelt, is nog niet fit. Killian Sardella nam tegen La Louvière zijn plaats over en zal waarschijnlijk ook tegen Union naast Marco Kana staan.

Ook Zoumana Keita ligt weer in de lappenmand, nadat hij bij de RSCA Futures opnieuw geblesseerd uitviel. Nathan Saliba zal er in de burenstrijd ook niet bij zijn na zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Voor de vervanging van Saliba kan Mario Stroeykens een optie zijn, maar Hasi kan er ook voor kiezen om Enric Llansana te zetten en Nathan De Cat een rijtje vooruit te schuiven. Verschaeren, die tegen La Louvière indruk maakte als invaller, is eveneens een mogelijke oplossing.

Cruciale weken voor Verschaeren

Voor Verschaeren breken trouwens cruciale weken aan. Anderlecht wil graag duidelijkheid tegen januari of hij zijn contract aan verlaagde voorwaarden wil aanvaarden of niet.

In januari kan hij immers vrij onderhandelen met andere clubs en kan hij tekenen waar hij wil. Anderlecht ziet hem liever niet transfervrij de deur uitlopen.