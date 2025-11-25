Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Carlos Forbs is een van de sensaties van de seizoensstart bij Club Brugge en keert woensdag terug naar Portugal. Dévy Rigaux, Director of Football bij Club, liet in de Portugese pers weten dat er nu al interesse is voor de speler.

Toen Club Brugge Carlos Forbs bij Ajax oppikte, lagen twee scenario’s voor de hand. Ofwel zou de Portugees, opgeleid bij Manchester City maar nooit doorgebroken in Amsterdam, opnieuw teleurstellen, zoals sommige Nederlandse analisten voorspelden.

Ofwel zou zijn komst een voltreffer blijken en de fans van Blauw-Zwart heel wat mooie momenten bezorgen. En dat is precies wat gebeurt: op enkele maanden tijd maakte de Brugse winger indruk op iedereen (21 wedstrijden, 5 goals en 5 assists)… en werd hij zelfs opgeroepen door Roberto Martínez om zijn debuut te maken voor Portugal.

Carlos Forbs, de volgende grote verkoop van Club Brugge?

Met de Champions League-trip naar Sporting Club de Portugal voor de deur, kijkt heel Portugal deze week naar Forbs. Dévy Rigaux gaf een interview aan het Portugese Record en daarin kreeg hij een vraag over de komende transferperiode.

"Daar kan ik nu geen commentaar op geven, de transferperiode is nog niet open. We krijgen wel al heel wat interesse van Europese clubs voor onze spelers, en Forbs hoort daar uiteraard bij."

Lees ook... Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?"Dat is normaal in deze periode", zegt de Director of Football van blauw-zwart. Na de zomerverkopen van Ardon Jashari, Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper zou ook Carlos Forbs een grote som kunnen opleveren: hij wordt op Transfermarkt al op 10 miljoen euro geschat, en dat bedrag dateert nog van vóór zijn debuut bij de Seleção…

Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (26/11).

