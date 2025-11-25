Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

Het is crisis bij Royal Antwerp FC. Dit weekend werd na een nederlaag tegen het nummer laatst Dender de coach ontslagen. De supporters van The Great Old zijn het beu en hebben een vlammend statement verspreid.

"De bodem is bereikt. Onze club is doodziek." Met die titel is een vlammend statement van Antwerp Dynamite de wereld ingestuurd. Na het ontslag van Stef Wils zijn de fans van Antwerp het beu.

“Wat er zich afgelopen zondag op het veld heeft afgespeeld, was Antwerp-onwaardig, beschamend en pijnlijk tekenend voor de beslissingen van de laatste maanden. De bodem is bereikt", klinkt het onder meer.

“Het ontslag van Stef Wils was dan ook de kroniek van een aangekondigde dood. Hij bracht te weinig vuur en deed soms vreemde wissels. Maar verder kan je hem weinig verwijten. De echte verantwoordelijkheid voor deze blamage ligt niet bij de coach. Het bestuur hoeft hiervoor enkel in de spiegel te kijken.”

Statement ook richting voorzitter Paul Gheysens

Volgens de supporters van Antwerp is de club kapot bespaard, sportief én binnen de organisatie zelf. De kwaliteit van de kern is volgens hen dan ook ondermaats.

“Paul Gheysens, voorzitter, is verder aanmodderen op deze manier het doel? Laat de club dan los. Want wij bedanken voor opnieuw 12 + 1 jaar in 1B", hebben ze ook een boodschap richting de voorzitter.