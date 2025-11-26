Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement kende geen droomstart bij Norwich. Na een zware nederlaag volgde tegen Oxford een nieuwe mokerslag in extremis. Bovendien maakte hij een opvallende wissel die vragen opriep, al nam de coach na afloop meteen de verantwoordelijkheid.

Een schokeffect kon Philippe Clement niet creëren bij Norwich City. De Belgische trainer verloor zijn eerste wedstrijd met 4-1 en kon op dinsdag niet winnen van Oxford United, dat maar net boven zijn club staat.

In de 95e minuut kregen Clement en zijn troepen het deksel op de neus: 1-1 na een hele wedstrijd voor gestaan te hebben. Er zijn leukere manieren om aan een uitdaging te beginnen als trainer, maar Clement wist dat het moeilijk ging zijn bij Norwich.

Los van zijn resultaten deed hij al iets heel opvallends in wedstrijd nummer twee. Tegen Oxford bracht hij Matej Jurasek in het veld, om het een kwartier later weer te wisselen. De speler was daar duidelijk niet tevreden mee en Clement legde hem meteen iets uit.

Clement haalt speler er na 15 minuten weer af

Op de persconferentie na de wedstrijd kreeg hij er logischerwijs ook een vraag over. "Dat is mijn schuld", opende hij. "Ik moet nu al grote beslissingen nemen zonder alles te weten", verdedigde Clement zich verder.

"Ik vertelde jullie al dat Matej afgelopen week ziek was. Hij trainde de voorbije twee dagen en deed het goed. Misschien forceerde hij zichzelf een beetje. Tijdens de wedstrijd had hij niet genoeg energie om zijn taken uit te voeren volgens mij, zowel offensief als defensief."

"Dan moet ik voor de ploeg een knoop doorhakken. Het is niets persoonlijk, hij wil alles goed doen. Het was misschien te vroeg om hem te brengen. Ik ken hem al van vroeger, hij heeft veel kwaliteiten. Nu moeten mijn staf en ik hem topfit krijgen", besluit Clement.

