Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

De Pro League neemt juridische stappen om DAZN aan het televisiecontract te houden. Zal er dit weekend Belgisch voetbal te zien zijn op televisie? Dat blijft koffiedik kijken.

Nog even in 't kort: DAZN liet de Pro League afgelopen dinsdag weten dat het televisiecontract van 84,2 miljoen euro per jaar werd beëindigd. Volgens de rechtenhouder was er zelfs geen sprake meer van een overeenkomst.

De reden: volgens DAZN is het niet mogelijk om een commercieel leefbare deal met de telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus te maken. Volgens de rechtenhouder zorgt dat automatisch voor ontbinding van het contract.

Juridische stappen

Het Laatste Nieuws weet dat de Pro League vandaag een verzoek tot urgentie-arbitrage heeft ingediend bij het Brusselse arbitragetribunaal CEPANI. Daarin vraagt de Pro League dat DAZN zou verplicht worden om de contractuele afspraken na te komen.

De Pro League wil de druk op DAZN niet alleen verhogen, maar er op deze manier eveneens voor zorgen dat de rechtenhouder de televisie-uitzendingen blijft uitzenden aan de overeengekomen kwaliteit. Maar zal er dit weekend voetbal te zien zijn op televisie?

Afhandeling in... weken tot maanden

CEPANI is dan wel snel, maar dat betekent dat procedures binnen enkele weken tot maanden afgehandeld worden. En die tijd hebben de Pro League en de Belgische voetbalclubs simpelweg niet. Wordt ongetwijfeld vervolgd...