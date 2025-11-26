Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League neemt juridische stappen om DAZN aan het televisiecontract te houden. Zal er dit weekend Belgisch voetbal te zien zijn op televisie? Dat blijft koffiedik kijken.

Nog even in 't kort: DAZN liet de Pro League afgelopen dinsdag weten dat het televisiecontract van 84,2 miljoen euro per jaar werd beëindigd. Volgens de rechtenhouder was er zelfs geen sprake meer van een overeenkomst.

De reden: volgens DAZN is het niet mogelijk om een commercieel leefbare deal met de telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus te maken. Volgens de rechtenhouder zorgt dat automatisch voor ontbinding van het contract.

Juridische stappen

Het Laatste Nieuws weet dat de Pro League vandaag een verzoek tot urgentie-arbitrage heeft ingediend bij het Brusselse arbitragetribunaal CEPANI. Daarin vraagt de Pro League dat DAZN zou verplicht worden om de contractuele afspraken na te komen.

De Pro League wil de druk op DAZN niet alleen verhogen, maar er op deze manier eveneens voor zorgen dat de rechtenhouder de televisie-uitzendingen blijft uitzenden aan de overeengekomen kwaliteit. Maar zal er dit weekend voetbal te zien zijn op televisie?

Afhandeling in... weken tot maanden

CEPANI is dan wel snel, maar dat betekent dat procedures binnen enkele weken tot maanden afgehandeld worden. En die tijd hebben de Pro League en de Belgische voetbalclubs simpelweg niet. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

19:20
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10
Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

19:00
Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

18:20
FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

18:00
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

17:00
6
Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

16:30
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

15:15
KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

15:30
3
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
18
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
1
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
9
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
4
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
11
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00
Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

11:20
2
Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

10:00
2
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30
1
Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

09:00
3
Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

08:40
14
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge denkt er heel anders over TIGERMANIA TIGERMANIA over Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid Cul-de-sac Cul-de-sac over Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord Gewoon Kris Gewoon Kris over Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Sporting Lissabon - Club Brugge: - De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i JBond JBond over Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt rinus michels rinus michels over Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved