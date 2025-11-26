Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union SG zorgde dinsdag voor een fraaie stunt in Istanbul. De Brusselaars hielden stand in een kolkende arena en dankzij efficiëntie en wat geluk sleepten ze drie bijzonder waardevolle punten weg bij Galatasaray.

Union SG kon dinsdagavond stunten op het veld van Galatasaray door met 0-1 te winnen in de Turkse heksenketel. De Brusselaars hielden goed stand. Gemend met de efficiëntie van Promise David en een gezonde portie geluk leverde dat hen uiteindelijk de drie punten op.

"Ik zit hier met veel trots", zei coach David Hubert na afloop volgens Het Nieuwsblad. "Ik ben uiteraard blij met de solide prestatie die we leverden. Aan de bal konden we beter hebben gedaan. We hebben die stappen gezet. We speelden een complete wedstrijd, heel solide."

"Vooral onze pockets hadden meer gebruik moeten maken van de ruimten en meer in de diepte moeten gaan. We hebben het defensief uitstekend gedaan. In de vorige matchen hebben we net voor de rust geïncasseerd, dat hebben we nu vermeden", gaat hij verder.

Union SG neemt drie belangrijke punten mee uit Istanbul

De trainer ging nog wat verder in op de prestatie van zijn spits. Die werd meteen na zijn doelpunt naar de kant gehaald door Hubert. "Haha, ik had tegen Promise David gezegd dat hij na vijf minuten zou vervangen worden maar dat hij eerst nog moest scoren. Dat heeft hij gedaan."

"In de eerste helft had hij beter kunnen doen. Vooral als rustpunt. Hij heeft een moment als een doelpunt scoren nodig. Op het allerlaatste moment heeft hij het gedaan. Maar hij moest vervangen worden. Hij had ook al een gele kaart gekregen", besluit de oefenmeester van Union.