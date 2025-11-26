"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht boekte een nipte zege op het veld van La Louvière. Analist Alexandre Teklak ziet daarin signalen van een veranderende dynamiek binnen de club.

Wedstrijdanalyse en keuzes van de coach

Volgens Teklak was de fout van Beka Beka te vermijden. “Het was de actie van een aanvaller die het goed bedoelde. Taquin zal hem daarvoor niet afmaken”, klinkt het in La Dernière Heure.

Kort daarna volgde het doelpunt van Kanaté, dat hij omschrijft als onwaarschijnlijk. “Hasi durfde hem brengen. Terwijl de Senegalees, uitgesloten tegen Club NXT en Häcken, geen positieve signalen had laten zien. De keuze van de coach werd beloond.”

Door deze beslissing kan Anderlecht het komende duel tegen Union met een andere dynamiek tegemoet zien. De ploeg behaalde negen punten uit de laatste drie wedstrijden en staat daardoor sterker dan bij eerdere confrontaties.

Nieuwe dynamiek richting derby

Teklak benadrukt dat een overwinning tegen Union het hoogtepunt zou zijn van een duidelijke ommekeer. Hij stelt dat “als er feest was in de kleedkamer, dan kwam dat omdat ze een draak van een wedstrijd hadden gewonnen.” Het toont volgens hem dat ook Anderlecht recht heeft om wedstrijden op een minder fraaie manier te winnen. “Waarom zou RSCA, net als Brugge, geen recht hebben om op die manier wedstrijden te winnen?”, vraagt hij zich af.

De huidige reeks resultaten geeft de ploeg vertrouwen. Het verschil met eerdere periodes is dat de ploeg nu een reeks kan neerzetten die perspectief biedt richting de play-offs. Teklak wijst erop dat Anderlecht met een ploeg van 24,3 jaar gemiddeld speelt. Dat contrasteert met de aanpak van Fredberg, die vooral op ervaren krachten rekende. “Renard heeft geprobeerd opnieuw waarde te geven aan de ploeg. Een uitdaging die hij voorlopig lijkt te doen slagen.”

De keuze voor jongere spelers past in een bredere strategie om de kern toekomstgericht uit te bouwen. Het geeft de club een andere uitstraling en meer ontwikkelingsmogelijkheden. Sinds de komst van Verschueren vallen de puzzelstukken beter in elkaar, zo stelt Teklak nog vast.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Alexandre Teklak

Meer nieuws

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

22:30
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00
Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20
🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

07:40
1
Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

20:40
'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

22:30
1
"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Analyse

"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

06:00
1
Miljoenentransfer deze winter weg bij Anderlecht zonder 1 minuut voor de hoofdmacht?

Miljoenentransfer deze winter weg bij Anderlecht zonder 1 minuut voor de hoofdmacht?

20:00
DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

22:15
12
Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

21:00
2
Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

23:00
Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

22:45
Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon Analyse

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

20:10
Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

18:40
1
Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

19:00
3
"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

22:00
2
Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

21:40
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

20:40
📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

21:20
Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

19:40
12
Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

20:20
4
Opsteker voor KVM: Vanrafelghem viert rentree op knappe wijze

Opsteker voor KVM: Vanrafelghem viert rentree op knappe wijze

19:20
Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

18:00
3
Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

18:20
14
'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

17:20
Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

16:30
1
Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

17:40
1
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
86
UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

17:30
Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

17:00
1
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

15:45
Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

15:30
15
Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen Kevin DB Kevin DB over Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent Dog3 Dog3 over 🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus ontleder ontleder ontleder ontleder over Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Bork Bork over "Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit André Coenen André Coenen over "Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League Jacques1963. Jacques1963. over Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft Bruno BDB Bruno BDB over Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk Bruno BDB Bruno BDB over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved