"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

Anderlecht boekte een nipte zege op het veld van La Louvière. Analist Alexandre Teklak ziet daarin signalen van een veranderende dynamiek binnen de club.

Wedstrijdanalyse en keuzes van de coach

Volgens Teklak was de fout van Beka Beka te vermijden. “Het was de actie van een aanvaller die het goed bedoelde. Taquin zal hem daarvoor niet afmaken”, klinkt het in La Dernière Heure.

Kort daarna volgde het doelpunt van Kanaté, dat hij omschrijft als onwaarschijnlijk. “Hasi durfde hem brengen. Terwijl de Senegalees, uitgesloten tegen Club NXT en Häcken, geen positieve signalen had laten zien. De keuze van de coach werd beloond.”

Door deze beslissing kan Anderlecht het komende duel tegen Union met een andere dynamiek tegemoet zien. De ploeg behaalde negen punten uit de laatste drie wedstrijden en staat daardoor sterker dan bij eerdere confrontaties.

Nieuwe dynamiek richting derby

Teklak benadrukt dat een overwinning tegen Union het hoogtepunt zou zijn van een duidelijke ommekeer. Hij stelt dat “als er feest was in de kleedkamer, dan kwam dat omdat ze een draak van een wedstrijd hadden gewonnen.” Het toont volgens hem dat ook Anderlecht recht heeft om wedstrijden op een minder fraaie manier te winnen. “Waarom zou RSCA, net als Brugge, geen recht hebben om op die manier wedstrijden te winnen?”, vraagt hij zich af.

De huidige reeks resultaten geeft de ploeg vertrouwen. Het verschil met eerdere periodes is dat de ploeg nu een reeks kan neerzetten die perspectief biedt richting de play-offs. Teklak wijst erop dat Anderlecht met een ploeg van 24,3 jaar gemiddeld speelt. Dat contrasteert met de aanpak van Fredberg, die vooral op ervaren krachten rekende. “Renard heeft geprobeerd opnieuw waarde te geven aan de ploeg. Een uitdaging die hij voorlopig lijkt te doen slagen.”

De keuze voor jongere spelers past in een bredere strategie om de kern toekomstgericht uit te bouwen. Het geeft de club een andere uitstraling en meer ontwikkelingsmogelijkheden. Sinds de komst van Verschueren vallen de puzzelstukken beter in elkaar, zo stelt Teklak nog vast.