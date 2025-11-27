Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aleksandar Stankovic, jonge middenvelder van Club Brugge, gaf na de nederlaag tegen Sporting een zakelijke toelichting over de situatie binnen het team. Zijn woorden tonen zowel ontgoocheling als vastberadenheid.

Ontgoocheling na Champions League-duel

Stankovic, amper twintig en pas een half jaar actief bij Club Brugge, stond woensdagavond in de mixed zone naast Nicolo Tresoldi om de nederlaag te duiden. Het feit dat hij deze rol kreeg, onderstreept zijn status binnen de ploeg.

Hij beet zichtbaar op zijn lip, want zo had hij zich matchday vijf in de Champions League niet voorgesteld. “Dit is een enorme ontgoocheling. Ik wil me excuseren bij de fans, die hier opnieuw talrijk aanwezig waren”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Coach Hayen benadrukte dat het in de Champions League moeilijker is om de juiste balans te vinden tussen stabiliteit en dominantie. Die onzekerheid gaf Sporting de kans om scherp door de Brugse linies te spelen. Stankovic gaf aan dat de uitvoering op het veld niet altijd correct was.

Stinkende best

“Op het veld moeten we gewoon uitvoeren wat de coach vraagt”, vertelde hij. “Dan zou het leven gemakkelijker zijn. Maar soms deden we dat niet, al spreken we natuurlijk wel van de Champions League. Hier is dat niet altijd evident. Iedereen doet zijn stinkende best.”

Lees ook... Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel"Het resultaat na vijf speeldagen is een 26ste plaats met vier punten. Dat rapport is te mager om al van kwalificatie te spreken. Toch blijft de middenvelder strijdvaardig. “We zullen de komende wedstrijden punten moeten pakken”, klinkt het. “Dat zijn we verplicht aan onze club en de geschiedenis van deze ploeg. De kwalificatie is nog niet weg, dus we gaan daar ook alles aan doen.”

Ondermaats spel

Het spelniveau is al weken ondermaats en de prestaties in Europa vallen duidelijk terug in vergelijking met vorig seizoen. Toch wil Stankovic niet spreken van een crisis. “Er is helemaal geen probleem bij ons”, stelde hij. De Serviër benadrukte dat de sfeer in de kleedkamer positief blijft.

“In de kleedkamer heerst een positieve energie. Voor jullie ziet het er misschien uit dat er problemen zijn, maar dat is niet zo. We spelen enorm veel wedstrijden: het is niet makkelijk om elke drie dagen top te zijn. We moeten niet teveel lezen wat mensen schrijven over ons. Laat ons gewoon maar antwoorden dit weekend”, besloot hij.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sporting Lissabon
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel"

Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel"

16:30
5
LIVE: Karetsas opnieuw in basis bij RC Genk, El Ouahdi viert rentree tegen Basel dat zonder Shaqiri start Live

LIVE: Karetsas opnieuw in basis bij RC Genk, El Ouahdi viert rentree tegen Basel dat zonder Shaqiri start

20:00
WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

20:00
Dit zorgt voor grote verwarring: DAZN en Pro League spreken elkaar tegen

Dit zorgt voor grote verwarring: DAZN en Pro League spreken elkaar tegen

19:40
Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

11:40
Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

11:20
Senne Lammens kan het amper geloven: lovende woorden uit onverwachte hoek

Senne Lammens kan het amper geloven: lovende woorden uit onverwachte hoek

19:20
Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

10:24
7
Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

18:00
3
"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

19:00
Beslissing over Arthur Vermeeren is eigenlijk al gevallen: dit wordt een koopje

Beslissing over Arthur Vermeeren is eigenlijk al gevallen: dit wordt een koopje

18:40
Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

18:30
📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

15:49
6
Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

08:40
11
Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

17:30
"Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor

"Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor

17:20
1
KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

17:50
Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

08:20
5
'Genk laat zijn oog vallen op nieuwe aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Genk laat zijn oog vallen op nieuwe aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

17:00
2
"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

07:40
8
Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

14:40
8
Anderlecht komt met update over blessure van César Huerta: dit is wanneer hij terugkeert

Anderlecht komt met update over blessure van César Huerta: dit is wanneer hij terugkeert

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

14:20
Iets om naar uit te kijken bij Anderlecht: "Hoop tegen einde van seizoen eerste minuten met de A-ploeg te maken"

Iets om naar uit te kijken bij Anderlecht: "Hoop tegen einde van seizoen eerste minuten met de A-ploeg te maken"

15:00
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:15
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

12:20
1
Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

13:30
Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

14:20
5
"Het zou een ramp zijn": Mehdi Bayat houdt zijn hart vast over DAZN

"Het zou een ramp zijn": Mehdi Bayat houdt zijn hart vast over DAZN

14:00
Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

13:45
3
Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

12:00
2
Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

13:00
Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

12:40
5
Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

11:30
700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

11:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel" JaKu JaKu over Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening 1872 1872 over Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge cartman_96 cartman_96 over Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga patje teppers patje teppers over Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..." cartman_96 cartman_96 over Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario Fan1880 Fan1880 over Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht? Fan1880 Fan1880 over 📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge Dirk1897 Dirk1897 over Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler Bemmer Bemmer over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved