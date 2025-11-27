Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge

Aleksandar Stankovic, jonge middenvelder van Club Brugge, gaf na de nederlaag tegen Sporting een zakelijke toelichting over de situatie binnen het team. Zijn woorden tonen zowel ontgoocheling als vastberadenheid.

Ontgoocheling na Champions League-duel

Stankovic, amper twintig en pas een half jaar actief bij Club Brugge, stond woensdagavond in de mixed zone naast Nicolo Tresoldi om de nederlaag te duiden. Het feit dat hij deze rol kreeg, onderstreept zijn status binnen de ploeg.

Hij beet zichtbaar op zijn lip, want zo had hij zich matchday vijf in de Champions League niet voorgesteld. “Dit is een enorme ontgoocheling. Ik wil me excuseren bij de fans, die hier opnieuw talrijk aanwezig waren”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Coach Hayen benadrukte dat het in de Champions League moeilijker is om de juiste balans te vinden tussen stabiliteit en dominantie. Die onzekerheid gaf Sporting de kans om scherp door de Brugse linies te spelen. Stankovic gaf aan dat de uitvoering op het veld niet altijd correct was.

Stinkende best

“Op het veld moeten we gewoon uitvoeren wat de coach vraagt”, vertelde hij. “Dan zou het leven gemakkelijker zijn. Maar soms deden we dat niet, al spreken we natuurlijk wel van de Champions League. Hier is dat niet altijd evident. Iedereen doet zijn stinkende best.”

Het resultaat na vijf speeldagen is een 26ste plaats met vier punten. Dat rapport is te mager om al van kwalificatie te spreken. Toch blijft de middenvelder strijdvaardig. "We zullen de komende wedstrijden punten moeten pakken", klinkt het. "Dat zijn we verplicht aan onze club en de geschiedenis van deze ploeg. De kwalificatie is nog niet weg, dus we gaan daar ook alles aan doen."

Ondermaats spel

Het spelniveau is al weken ondermaats en de prestaties in Europa vallen duidelijk terug in vergelijking met vorig seizoen. Toch wil Stankovic niet spreken van een crisis. “Er is helemaal geen probleem bij ons”, stelde hij. De Serviër benadrukte dat de sfeer in de kleedkamer positief blijft.

“In de kleedkamer heerst een positieve energie. Voor jullie ziet het er misschien uit dat er problemen zijn, maar dat is niet zo. We spelen enorm veel wedstrijden: het is niet makkelijk om elke drie dagen top te zijn. We moeten niet teveel lezen wat mensen schrijven over ons. Laat ons gewoon maar antwoorden dit weekend”, besloot hij.