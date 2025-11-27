Anderlecht komt met update over blessure van César Huerta: dit is wanneer hij terugkeert

Het is officieel: Anderlecht zal het nog een tijdje zonder César Huerta moeten doen. De club bracht donderdagmiddag nieuws naar buiten over de toestand van zijn speler.

Volgens Anderlecht heeft Huerta “een reeks grondige medische onderzoeken ondergaan” en vervolgens “een chirurgische ingreep ter hoogte van het bekken.” Daardoor zal hij nog enkele weken niet inzetbaar zijn.

De Brusselse club gaf zelfs een concrete termijn mee: Huerta zal zes tot acht weken competitie missen. Dat is een stevige domper voor Anderlecht, dat hoopte hem sneller opnieuw te kunnen gebruiken.

Laatste wedstrijd

De Mexicaan speelde zijn laatste competitiewedstrijd op 5 oktober tegen Standard Luik. Voor 2026 zal hij niet meer op de velden van de Pro League verschijnen.

Zijn meest recente optreden dateert van 28 oktober. Toen speelde hij een helft mee in de bekerwedstrijd tegen Ninove, waarin hij zelfs een doelpunt maakte.

Komend weekend ontvangt Anderlecht Union Saint-Gilloise zonder zijn Mexicaanse flankspeler. De aftrap van die wedstrijd is zondag om 18.30 uur voorzien.

