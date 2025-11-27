Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt
Word fan van Antwerp! 2869

Antwerp zoekt nog steeds naar een nieuwe hoofdtrainer. Patrick Goots analyseerde de situatie en gaf aan waarom de beslissing uitblijft.

Tijd dringt voor Antwerp

De clubleiding van Antwerp heeft nog geen opvolger gepresenteerd. Joseph Oosting wordt genoemd, maar de gesprekken zijn niet afgerond. Volgens Goots is de timing cruciaal. Hij had gehoopt dat de nieuwe trainer dinsdag al aan de slag ging.

Dan zat de nieuwe coach zondag al op de bank tegen Club Brugge. De eerste deadline van dinsdag die Goots stelde is ondertussen al verlopen. Het tweede kan nog, al wordt de marge steeds kleiner. De onderhandelingen lopen door, maar de druk neemt toe.

Delicate onderwerpen

De naam van Oosting circuleert al eventjes. Goots benadrukt dat het wachten ongewoon lang duurt. “Ik vind het vreemd dat we zo lang op witte rook moeten wachten, temeer omdat de naam Oosting na het 1-0-verlies in Sint-Truiden drieënhalve week geleden al de ronde deed”, klinkt het.

Hij wijst op mogelijke voorwaarden die Oosting stelt. Financiële afspraken, wintertransfers en de optie om een eigen assistent mee te nemen, zijn volgens hem punten die vaak gevoelig liggen. “Dat zijn vaak delicate onderwerpen, want Antwerp beschikt al over een ruime technische staf.”

Het valt af te wachten of de beslissing vandaag of morgen nog valt. De naam van Oosting lijkt een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, al kan er natuurlijk altijd nog een andere naam uit de bus komen. Het is vooral kijken of er een tussenoplossing komt met een nieuwe trainer in de zomer, of dat The Great Old een definitieve keuze maakt voor de komende jaren.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Patrick Goots
Joseph Oosting

Meer nieuws

Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

13:45
Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

13:30
Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

13:00
Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

12:00
3
Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

12:20
Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

11:30
Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

11:40
700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

11:00
2
Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

11:20
LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

10:45
Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

10:00
5
Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

10:24
7
Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

09:30
1
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
34
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
12
Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

09:00
6
Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

08:40
11
Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

08:00
1
Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

08:20
5
Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

07:00
Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

07:20
"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

07:40
7
Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

23:30
1
Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

06:30
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:15
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
3
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

23:00
2
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
5
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

21:40
1
Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

21:00
3
De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

21:20
3
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
10
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

19:40
1
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
7
OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 28/11 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' cartman_96 cartman_96 over Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario Hairfusion Hairfusion over Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee jawaddedadde jawaddedadde over Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt Locolabo Locolabo over Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend Stefaan_82 Stefaan_82 over Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand" FELIX25 FELIX25 over Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..." FELIX25 FELIX25 over Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler Jasperd Jasperd over 700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved