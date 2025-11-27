Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

Antwerp zoekt nog steeds naar een nieuwe hoofdtrainer. Patrick Goots analyseerde de situatie en gaf aan waarom de beslissing uitblijft.

Tijd dringt voor Antwerp

De clubleiding van Antwerp heeft nog geen opvolger gepresenteerd. Joseph Oosting wordt genoemd, maar de gesprekken zijn niet afgerond. Volgens Goots is de timing cruciaal. Hij had gehoopt dat de nieuwe trainer dinsdag al aan de slag ging.

Dan zat de nieuwe coach zondag al op de bank tegen Club Brugge. De eerste deadline van dinsdag die Goots stelde is ondertussen al verlopen. Het tweede kan nog, al wordt de marge steeds kleiner. De onderhandelingen lopen door, maar de druk neemt toe.

Delicate onderwerpen

De naam van Oosting circuleert al eventjes. Goots benadrukt dat het wachten ongewoon lang duurt. “Ik vind het vreemd dat we zo lang op witte rook moeten wachten, temeer omdat de naam Oosting na het 1-0-verlies in Sint-Truiden drieënhalve week geleden al de ronde deed”, klinkt het.

Hij wijst op mogelijke voorwaarden die Oosting stelt. Financiële afspraken, wintertransfers en de optie om een eigen assistent mee te nemen, zijn volgens hem punten die vaak gevoelig liggen. “Dat zijn vaak delicate onderwerpen, want Antwerp beschikt al over een ruime technische staf.”

Het valt af te wachten of de beslissing vandaag of morgen nog valt. De naam van Oosting lijkt een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, al kan er natuurlijk altijd nog een andere naam uit de bus komen. Het is vooral kijken of er een tussenoplossing komt met een nieuwe trainer in de zomer, of dat The Great Old een definitieve keuze maakt voor de komende jaren.