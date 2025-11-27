"Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor

"Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor
Bayern München verloor onder leiding van Vincent Kompany voor het eerst dit seizoen in de Champions League. Arsenal bleek woensdagavond te sterk en boekte een 3-1-overwinning.

Eerste nederlaag van het seizoen

Tot aan het duel in Londen had Bayern achttien wedstrijden gespeeld zonder verlies, met slechts één gelijkspel. In het Emirates Stadium kwam daar verandering in. Arsenal nam de leiding via Jurriën Timber na een hoekschop.

Kompany gaf toe dat dit bepalend was. “Verliezen is deel van het voetbal. We begonnen niet slecht maar Arsenal is heel gevaarlijk op stilstaande fases. Dat heeft het momentum veranderd”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Het jonge talent Lennart Karl bracht Bayern nog voor rust op gelijke hoogte. Toch nam de thuisploeg na de pauze opnieuw de bovenhand. Noni Madueke en Gabriel Martinelli zorgden voor de beslissende treffers.

Analyse van Kompany

De coach van Bayern benadrukte dat zijn ploeg bij rust nog goed in de wedstrijd zat. “Bij de rust had ik het gevoel dat wij goed in de match zaten, maar daarna kwamen we slecht uit de kleedkamer, deden de kleine dingen niet zoals wij normaal doen. Dat heeft de match in het voordeel van Arsenal beslist.”

Volgens Kompany lag het verschil vooral in de details. Arsenal profiteerde van fouten en zette de druk meteen na de pauze door. Kompany kijkt al vooruit naar een mogelijke herkansing. “Hopelijk komen wij hen op een bepaald moment opnieuw tegen. De Champions League wordt nu nog niet beslist”, besloot onze landgenoot.

De volgende opdracht voor Bayern is het competitieduel tegen St. Pauli. Daar wil de ploeg meteen tonen dat de nederlaag in Londen geen blijvende impact heeft.

