Dit zorgt voor grote verwarring: DAZN en Pro League spreken elkaar tegen

DAZN zendt dit weekend dan toch alle JPL-wedstrijden uit. Ondanks de eerdere aankondiging dat het contract stopgezet werd, bevestigt het bedrijf dat de matchen te zien zullen zijn. Hoe het verder moet, blijft onduidelijk.

DAZN zal dit weekend de wedstrijden van de Jupiler Pro League dan toch uitzenden. Het mediabedrijf deelde dit ook zelf mee via zijn sociale media, nadat het eerder deze week liet verstaan dat het contract stop werd gezet.

DAZN maakt zich sterk dat er niets wordt verbroken en wil naar eigen zeggen wel nog steeds het Belgisch voetbal blijven uitzenden. Alleen betalen ze dus niets meer.

Hoe het op termijn verder moet is niet duidelijk, maar de fans die iedere maand betalen en dan ook verwachten om daar voetbal voor in ruil te krijgen, zullen dit weekend dan toch nog naar hun favoriete ploeg kunnen kijken.

Doet DAZN het seizoen uit?

Maar het mediabedrijf zorgde opnieuw voor verwarring. "Wij hadden, ondanks het einde van het contract, de Pro League al aangeboden om alle matchen tot het einde van het seizoen uit te zenden. We bevestigen dat de Pro League ons heeft verzocht dit ook te doen", klonk het in hun persmededeling.

Daaruit laat DAZN verstaan dat het dit seizoen nog zal uitdoen. Maar volgens Sporza wordt dat laatste dus met klem ontekent bij de Pro League. Het blijft nu dus afwachten want deze soap is nog lang niet voorbij.