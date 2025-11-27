"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit
Foto: © photonews
Halverwege de Jupiler Pro League maakt Jacky Mathijssen de balans op van KRC Genk. Zijn analyse legt pijnpunten bloot en plaatst vraagtekens bij het optimisme rond de club.

Analyse van de heenronde

Genk sloot de eerste competitiehelft af met een nederlaag tegen KV Mechelen. Mathijssen benadrukt dat de ploeg wel degelijk boven het gemiddelde niveau van de speeldag uitstak, maar zonder resultaat bleef.

Volgens hem speelde de drang om koste wat kost in de top zes te eindigen de ploeg parten. Het gebrek aan koelbloedigheid in de afwerking werd afgestraft door een tegenstander die dit seizoen efficiëntie koppelt aan geluk.

Evenwicht in cijfers

De analist wijst erop dat de vele gemiste kansen de aandacht afleiden van de kern van het probleem. “Hoe positief sommige spelers ook waren in hun reactie, de resultaten van de heenronde vertellen toch een ander verhaal”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Hij somt de cijfers op: vijf zeges, vijf gelijke spelen en vijf nederlagen. Met negentien doelpunten voor en negentien tegen is de balans volledig in evenwicht. Mathijssen besluit dat dit geen tussenstand is waar men in Genk tevreden mee kan zijn.

Vergelijking met concurrenten

Een ander punt dat hij aanhaalt, is de productiviteit van de ploeg. “Als je ziet dat geen enkele club boven hen minder heeft gescoord, dan kan je daaruit afleiden dat Genk op dit moment staat waar ze verdienen te staan.”

Daarmee maakt hij duidelijk dat de huidige rangschikking geen toeval is. Het team telt halverwege de reguliere competitie evenveel punten als de promovendus, wat volgens hem de harde realiteit weerspiegelt. Werk aan de winkel dus voor Fink en co.

