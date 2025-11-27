Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter"

KV Mechelen blijft verbazen. Na een knappe zege op het veld van Racing Genk sluiten de Kakkers de heenronde af op een indrukwekkende vijfde plaats. Coach Fred Vanderbiest blikte donderdag terug op het sterke parcours.

KV Mechelen is een van de grootste verrassingen van het seizoen. De Kakkers staan na de heenronde op plaats vijf in het klassement met 24 punten. Dit na hun knappe zege op het veld van Racing Genk, dat ook strijdt voor de top zes.

Fred Vanderbiest gaf donderdag op zijn persconferentie aan hoe hij terugkijkt op die eerste 15 speeldagen. "We hebben het beter gedaan dan de verwachtingen. Dat is een inspanning van vele mensen. De ploeg, de staf, de fans, …", klink het.

Vanderbiest prijst stabiliteit en groei van zijn ploeg

"Er zijn nog steeds puntjes die beter kunnen, altijd. Het bestuur moeten we ook bedanken, omdat ze veel kwaliteit hebben binnengehaald tijdens de mercato. Dat was ook nodig", gaat de trainer verder. Hij is vooral te spreken over de stappen die op verdedigend vlak gezet zijn.

"We hebben meer stabiliteit achteraan. We geven nog wel wat kansen weg, maar in het verleden kregen we meer tegendoelpunten. Het is allemaal wat stabieler op dit moment. Ligt dat aan het systeem of de profielen die spelen? Het zal wel een mix zijn. We zetten stappen, beetje bij beetje, maar we zetten ze wel."

Een goede relatie met de fans

Na de gewonnen wedstrijd op het veld van Racing Genk werd hij toegezongen door de meegereisde supporters. "Dat doet wel iets met mij", is Vanderbiest eerlijk.

"Ik vind dat leuk. In het verleden wanneer ik soms overnam, en we wonnen, deden ze dat ook al. Iemand die wordt toegezongen door zijn uitvak en die zegt dat het hem niets doet, die moet eens naar de dokter gaan", besluit hij.

Kevin Vanbuggenhout & Brandon Morren