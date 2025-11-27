Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

Club Brugge stelde zwaar teleur op het veld van Sporting. Na sterke Champions League-wedstrijden werd meer verwacht, maar blauw-zwart ging kansloos onderuit. Hein Vanhaezebrouck spaarde in zijn analyse vooral Nicky Hayen niet.

Club Brugge stelde zwaar teleur op verplaatsing tegen Sporting Clube de Portugal. Het was een moeilijke verplaatsing tegen een sterke club, maar na de vorige CL-duels werd er meer verwacht. Hein Vanhaezebrouck was kritisch voor trainer Nicky Hayen.

"Ik heb de plannen van Nicky Hayen meestal goed gevonden, maar dat was in Lissabon niet het geval. Het is na Bayern de tweede keer dat ik zie dat het plan helemaal niet werkte. Hayen was in zijn analyse achteraf kritisch voor zijn spelers, maar ook voor zichzelf. En terecht", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck ontleedt het mislukte plan

"Hij liet Forbs en Vermant op de centrale verdedigers druk zetten en de linkerkant van Sporting kwam vrij. Daar moest Siquet dan uitstappen en werd Onyedika telkens naar de, voor Club Brugge, rechterzijlijn getrokken in zijn individuele dekking", gaat de voormalige trainer van onder meer KAA Gent verder.

Volgens Vanhaezebrouck is dat iets wat ten alle tijden vermeden moet worden: Onyedika die wegtrekt uit het centrum. "Nu, die tegenstander deed dat ook wel goed door altijd naar die flank te lopen. Daar was beter Forbs blijven staan om die linksachter niet die boulevard te geven. Ik denk dat het plan was om Forbs voorin te houden om hem zo frisser te hebben voor de omschakeling."

Lees ook... "Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag"Maar dat werkte van geen kanten. Omdat Onyedika naar de rechterkant moest uitzakken, kwam er te veel ruimte in het middenveld. Dat werd in de tweede helft gecorrigeerd, maar dan was het kwaad eigenlijk al geschied", besluit Vanhaezebrouck.

Club Brugge verloor de wedstrijd uiteindelijk met 3-0, zonder op een moment aanspraak te maken op meer. Na vijf CL-wedstrijden vallen de Bruggelingen uit de top 24, naar de 26e plaats met vier punten. De komende matchen zullen er nog resultaten moeten volgen om door te stoten.

Populairste artikels

